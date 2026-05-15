2026 Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı?

Eğitim hayatına dev bir referans noktası eklemek isteyen yüz binlerce öğrenci araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen puanlar ve staj teklifleri sisteme yüklendi mi?

Kısa, net ve ekran başında "F5" tuşunu aşındıranları yakından ilgilendiren o sarsıcı durum özeti: An itibarıyla (15 Mayıs 2026 Cuma) Ulusal Staj Programı 2026 genel başvuru sonuçları resmi olarak tek bir tuşla tamamen erişime açılmadı; ancak o büyük açıklama kelimenin tam anlamıyla an meselesi!

Önceki yılların uygulama takvimi ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin stratejisi göz önüne alındığında, öğrencilerin liyakat temelli "yeterlilik puanlarının" Mayıs ayının ortalarından itibaren sisteme kademeli olarak yansıtılması bekleniyor. Yani içinde bulunduğumuz şu saatler ve önümüzdeki birkaç gün, öğrencilerin puan hesaplamalarının tamamlanıp staj havuzunun işverenlere açılacağı o devasa kırılma anına ev sahipliği yapacak!

Sonuçların açıklandığına dair o beklenen resmi duyuru geldiği andan itibaren, milyonların aynı anda giriş yapacağı o muazzam altyapıda kaybolmamak için yapmanız gerekenler son derece basit.

Adaylar, sonuçlarını doğrudan e-Devlet şifreleri ile entegre bir şekilde çalışan Kariyer Kapısı platformu üzerinden sorgulayabilecekler. Sisteme e-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra, kullanıcı panelinizde yer alan "Başvurularım" menüsüne yönelmeniz gerekiyor. Ardından "Ulusal Staj Programı 2026" başlığını seçerek güncel durumunuzu, hesaplanan yeterlilik puanınızı ve staj havuzundaki konumunuzu anlık olarak görüntüleyebileceksiniz.

Puanların ilan edilmesinin ardından asıl büyük fırtına kopacak! Liyakat temelli değerleme sonucunda staj havuzuna dahil edilen öğrencilerin bilgileri, işverenlerin erişimine açılacak. Özel sektörün dev firmaları, kamu kurum ve kuruluşları bu havuzdaki öğrencilere ihtiyaçlarına ve puan üstünlüğüne göre doğrudan teklif göndermeye başlayacak.

Size iletilen bu paha biçilemez staj tekliflerini yine Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecek, kariyerinize en uygun olan teklifi kabul ederek yaz aylarını o devasa kurumlarda çalışarak geçirme fırsatını yakalayacaksınız. Şimdi tüm üniversite gençliği, Kariyer Kapısı'ndan gelecek o sarsıcı "Sonuçlar Açıklandı" bildirimine kilitlenmiş durumda!