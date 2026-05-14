Haber Tarihi: 14 Mayıs 2026 14:47 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 14:48

Elektrikli otomobillerde kilometreye değil batarya sağlığına bakılmalıdır

İkinci el elektrikli araç pazarında ekspertiz hizmetleri kritik önem kazandı. Batarya sağlığı, yüksek voltaj sistemleri ve motor performansı uzman ekipler tarafından detaylı şekilde inceleniyor.

Elektrikli araçta ikinci el pazarı oluşmaya başlarken bu araçların alış ve satış süreçlerinde ekspertiz hizmeti de önem kazanmaya başladı.

Elektrikli araç almayı düşünen vatandaşlar ileriye dönük araçla ilgili herhangi bir sorun yaşamamak adına güvenli arayış içerisindeler keza sürüş ve can güvenliği açısından araçların uzman kişi ve kurumlar tarafından kontrol edilmesi hayati bir önem taşıyor. Peki elektrikli araçların ikinci elde gerek bataryasının gerek motor performansının gerekse voltaj ve dijital cihaz detaylarının kontrolü nasıl sağlanıyor?

Elektrikli araçların ekspertiz sürecinde geleneksel kontroller ile birlikte bu araçlara özgü teknik testlerin bir arada yapılması gerekiyor. Bunlardan ilki araç batarya sağlığının ne durumda olduğu. 

Sıkı kontrol yapılmak durumunda 

Otorapor Oto Ekspertiz, Özel cihazlar aracın beynine bağlanarak bataryanın mevcut kapasitesi ve ömrü ölçülüyor. Şarj Sistemi Kontrolüyle aracın şarj portunun fiziksel durumu, şarj olma süresi, voltaj dengesi ve hücre bazlı performans verileri inceleniyor. Alt Takım ve Batarya Fiziksel inceleniyor. Alt lifte kaldırılarak batarya muhafazasının alttan bir darbe alıp almadığı yani herhangi bir ezilme, çizilme gibi durumlar gözlenerek kontrol ediliyor. Özellikle bu kontrol hayati önem taşıyor.  Elektronik sistem taramasında invertör, dönüştürücüler, elektrik motoru ve yazılım güncellemeleri kontrol ediiip geçmiş hata kayıtları incelenirken kaporta-boya durumu, fren sistemleri, lastik derinliği, süspansiyonlar ve iç donanım özellikleri gibi geleneksel denetimler sağlanıyor.



Uzman ve yetkili ekip şart 

Otorapor Oto ekspertiz yetkilileri maliyet açısından bakıldığında elektrikli araçlarda bataryanın en pahalı parça olduğuna dikkati çekerken bataryanın en durumunu bilmenin gelecekteki yüksek değişim maliyetlerini önleyebileceğini vurguluyorlar.  Menzil doğruluğunun bataryanın gerçek kapasitesine bakılarak aracın kullanıcısına sunacağı sürüş menzilini ne kadar karşıladığı ile orantılı olduğunun altını çiziyorlar.

Otorapor Oto Eksperleri şu değerlendirmeyi yaptılar: "Yüksek voltajlı sistemlerdeki olası kısa devre veya yalıtım hataları önceden belirlenerek yangın veya arıza riski minimize edilebiliyor.  Elektrikli araç ekspertizi, yüksek voltaj nedeniyle riskli bir işlem. Bu nedenle işlemin sadece bu konuda eğitimli teknisyenlere sahip, gerekli ekipmanı (izolasyonlu takımlar, özel cihazlar) bulunduran kişi ve kurum tarafından yapılması gerekiyor. Marka ve modele göre en uygun çözüm ve denetimin yapılması için de tüm şubelerimizde son teknolojik ekip ve uzmanlarla devredeyiz"



Kaynak: Sporx.com

