Haber Tarihi: 14 Mayıs 2026 14:40 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 14:40

Yengeç yemek haram mı? Yengeç yenir mi?

Gurme sofraların vazgeçilmezi olan, ancak dini hassasiyeti yüksek vatandaşların mutfağına girmeden önce defalarca düşündüğü o sarsıcı soru gündemdeki yerini koruyor! Özellikle tatil beldelerinde veya lüks restoran menülerinde sıkça karşımıza çıkan yengeç, ıstakoz ve karides gibi kabuklu deniz canlıları, fıkıh dünyasında en çok tartışılan konuların başında geliyor. Arama motorlarında sabahtan bu yana "Yengeç yemek haram mı? Hanefi mezhebine göre yengeç yenir mi? Diyanet yengeç fetvası 2026" sorguları dini bilgi sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte "denizden ne çıksa helaldir" diyenlerle, "sadece balık yenir" diyenler arasındaki o ince çizginin detayları...

Yengeç yemek haram mı? Yengeç yenir mi?
Abone Ol
Deniz sofralarının bu popüler ancak tartışmalı üyesi, İslam hukukunda mezhepler arasındaki en keskin görüş ayrılıklarından birini temsil etmektedir. Bu konudaki hüküm, aslında doğrudan hangi fıkhi yorumu ve mezhebi takip ettiğinize göre çarpıcı bir şekilde değişmektedir.
Hanefi Mezhebinin Mesafeli Duruşu

Hanefi mezhebini takip eden vatandaşlar için yengeç, mutfağa girmesi pek uygun görülmeyen canlılar arasında yer almaktadır. Bu mezhebin alimleri, deniz ürünleri konusunda oldukça titiz davranarak sadece balık formunda olan canlıların helal olduğunu savunmuşlardır. Bu bakış açısına göre yengeç, ıstakoz veya karides gibi kabuklu canlılar balık sınıfına dahil edilmedikleri ve "habais" yani hoş olmayan, tiksindirici sınıfına yakın görüldükleri için tahrimen mekruh kabul edilirler. Dolayısıyla Hanefi fıkhına göre yengeç tüketilmesi caiz görülmemektedir.

Şafi ve Diğer Mezheplerin Geniş Vizyonu

Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine baktığımızda ise karşımıza çok daha özgürlükçü bir tablo çıkmaktadır. Bu mezhepler, Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Deniz avı ve ondan elde edilen yiyecekler size helal kılındı" ayetini genel bir izin olarak kabul ederler. Bu yaklaşıma göre denizden çıkan ve zehirli olmayan her türlü canlı, şekli ne olursa olsun helaldir. Bu mezheplere mensup olan veya bu içtihadı takip eden kişiler için yengeç yemekte dini açıdan hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

Diyanet'in Rehberliği ve Sonuç

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konudaki sorulara yanıt verirken genellikle mezhepler arasındaki bu derin görüş ayrılığını vurgulamayı tercih etmektedir. Kurum, Türkiye'de yaygın olan Hanefi mezhebinin "sadece balık yenir" kuralını hatırlatmakla birlikte, Şafi mezhebinin Kur'an ayetlerine dayanan geniş yorumunun da İslam fıkhı içerisinde meşru bir dayanağı olduğunu belirtmektedir. Özetle, yengeç yemenin hükmü kişinin bağlı bulunduğu mezhebe göre değişmekte olup, bireysel tercihlerde bu fıkhi yorumlar esas alınmaktadır.

Diğer Haberler

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor kadrosu belli oldu! 2 eksik Beşiktaş Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor kadrosu belli oldu! 2 eksik
Elektrikli otomobillerde kilometreye değil batarya sağlığına bakılmalıdır Gündem Elektrikli otomobillerde kilometreye değil batarya sağlığına bakılmalıdır
Gabriel Sara'dan Fenerbahçe itirafı: 'Baskı altındaydık' Galatasaray Gabriel Sara'dan Fenerbahçe itirafı: "Baskı altındaydık"
Yengeç yemek haram mı? Yengeç yenir mi? Gündem Yengeç yemek haram mı? Yengeç yenir mi?
İlhan Palut: ''Puan durumuna bakamıyordum'' Konyaspor İlhan Palut: ''Puan durumuna bakamıyordum''
Selçuk İnan'dan Antalyaspor cevabı! Kocaelispor Selçuk İnan'dan Antalyaspor cevabı!
Süper Lig'de perde kapanıyor Trendyol Süper Lig Süper Lig'de perde kapanıyor
Zilhicce orucu ne zaman tutulur 2026? Diyanet açıkladı! Gündem Zilhicce orucu ne zaman tutulur 2026? Diyanet açıkladı!
Süper Lig'de iki kadın hakem görev alacak Beşiktaş Süper Lig'de iki kadın hakem görev alacak
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan 65 milyon euro'luk hamle: Xavi Simons!
2
Zenit'ten resmi Jhon Duran açıklaması!
3
Galatasaray'da 5'i bir yerdenin şifresi takviye!
4
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu harekatı
5
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak hedefi: Julian Brandt
6
Manchester United'da Onana kararı!
7
Fenerbahçe'ye Leao'nun yanında Tomori sürprizi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.