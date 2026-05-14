14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor kadrosu belli oldu! 2 eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında konuk olacağı Rizespor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

calendar 14 Mayıs 2026 15:24 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 15:27
Haber: Sporx.com
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipte Hyeon-gyu Oh, Felix Uduokhai, Milot Rashica ve Kartal Kayra Yılmaz kadroya dahil edilmedi.

HYEON GYU OH

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçının ardından, adale gruplarında ağrı şikayetiyle sağlık ekibimizce takip ve tedavi edilen futbolcumuz Hyeon-gyu Oh'un, yapılan sakatlık risk analizi neticesinde yaralanma açısından yüksek riskli olduğu değerlendirilmiş ve Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

FELIX UDUOKHAI

Öte yandan Felix Uduokhai'nin ise eşinin doğum yapacak olması nedeniyle teknik ekipten özel izin aldığı ve bu sebeple kamp kadrosunda yer almadığı duyuruldu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
