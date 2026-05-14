14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

LeBron James'ten OKC'ye destek: "Gidin bir tane daha kazanın!"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Oklahoma City Thunder karşısında sezonlarının sona ermesinin ardından Shai Gilgeous-Alexander ve eski takım arkadaşı Alex Caruso'yu tebrik etti.

14 Mayıs 2026 14:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lakers, Batı Konferansı yarı final serisinin dördüncü maçında Thunder'a 115-110 mağlup olarak seriden süpürülmüştü.

Luka Doncic'in yokluğunda Lakers, son şampiyon Thunder ile baş etmekte zorlandı ve sezonu erken kapattı.

Maç sonrası LeBron'un birçok Thunder oyuncusuyla tokalaştığı ve hem Gilgeous-Alexander'a hem de Caruso'ya şu sözleri söylediği görüldü:

"Gidin bir tane daha kazanın."

James'in Gilgeous-Alexander'a büyük saygı duyduğu biliniyor. Ligin son MVP'si olan yıldız guard da seri öncesinde LeBron'un kariyerine ve seviyesine övgüler yağdırmıştı.

LeBron ile Caruso arasındaki bağ ise 2020 NBA Bubble şampiyonluğuna dayanıyor. İkili, Lakers'ın o sezonki şampiyon kadrosunda birlikte yer almıştı.

Thunder şimdi üst üste ikinci kez Batı Konferansı finaline yükselmiş durumda ve Spurs-Timberwolves serisinin galibini bekliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
