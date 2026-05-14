LeBron James'ten OKC'ye destek: 'Gidin bir tane daha kazanın!'

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Oklahoma City Thunder karşısında sezonlarının sona ermesinin ardından Shai Gilgeous-Alexander ve eski takım arkadaşı Alex Caruso'yu tebrik etti.



Lakers, Batı Konferansı yarı final serisinin dördüncü maçında Thunder'a 115-110 mağlup olarak seriden süpürülmüştü.



Luka Doncic'in yokluğunda Lakers, son şampiyon Thunder ile baş etmekte zorlandı ve sezonu erken kapattı.



Maç sonrası LeBron'un birçok Thunder oyuncusuyla tokalaştığı ve hem Gilgeous-Alexander'a hem de Caruso'ya şu sözleri söylediği görüldü:



"Gidin bir tane daha kazanın."



James'in Gilgeous-Alexander'a büyük saygı duyduğu biliniyor. Ligin son MVP'si olan yıldız guard da seri öncesinde LeBron'un kariyerine ve seviyesine övgüler yağdırmıştı.



LeBron ile Caruso arasındaki bağ ise 2020 NBA Bubble şampiyonluğuna dayanıyor. İkili, Lakers'ın o sezonki şampiyon kadrosunda birlikte yer almıştı.



Thunder şimdi üst üste ikinci kez Batı Konferansı finaline yükselmiş durumda ve Spurs-Timberwolves serisinin galibini bekliyor.



