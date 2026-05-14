13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-2
13 Mayıs
M.City-C.Palace
3-0
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
1-0
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
3-1
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
0-2
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
0-2

Wagner Pina: ''En iyi maçımız değildi''

Trabzonspor forması giyen Wagner Pina, Gençlerbirliği ile yaptıkları maç sonunda açıklamalarda bulundu.

calendar 14 Mayıs 2026 00:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor forması giyen Wagner Pina finale kaldıkları maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren başarılı savunma oyuncusu, "Doğrusunu söylemek gerekirse bizim adımıza biraz sıkıntılı bir maç oldu. Çünkü bu tür maçlar zordur. Ucunda final olan maçlar, çok kolay değildir. Ama zaten önemli olan finale kalabilmekti. En iyi maçımız değildi ama tek hedefimiz finale kalabilmekti, galip gelebilmekti. Bunu da başardığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı oyuncusu Pina, final maçını da kazanıp o moralle Dünya Kupası'nda iyi performans sergilemek istediğini sözlerine ekledi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
