Wagner Pina: ''En iyi maçımız değildi''

Trabzonspor forması giyen Wagner Pina finale kaldıkları maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren başarılı savunma oyuncusu, "Doğrusunu söylemek gerekirse bizim adımıza biraz sıkıntılı bir maç oldu. Çünkü bu tür maçlar zordur. Ucunda final olan maçlar, çok kolay değildir. Ama zaten önemli olan finale kalabilmekti. En iyi maçımız değildi ama tek hedefimiz finale kalabilmekti, galip gelebilmekti. Bunu da başardığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı oyuncusu Pina, final maçını da kazanıp o moralle Dünya Kupası'nda iyi performans sergilemek istediğini sözlerine ekledi.
