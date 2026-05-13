13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Manchester United'da Carrick için sözleşme hamlesi

Manchester United, sezon sonuna kadar görevlendirdiği 'geçici' teknik direktörü Michael Carrick'in sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

calendar 13 Mayıs 2026 18:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United, sezon sonuna kadar geçici olarak göreve getirdiği teknik direktör Michael Carrick için harekete geçiyor.

İngiliz ekibi, Carrick'in sözleşmesini uzatmak istiyor. Manchester United, 44 yaşındaki teknik adamla yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Ruben Amorim sonrası göreve gelen Michael Carrick, takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı başarmıştı.

Manchester United'da bu sezon 15 maça çıkan genç teknik adam, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
IAB
