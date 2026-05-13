Manchester United'da Carrick için sözleşme hamlesi

Manchester United, sezon sonuna kadar geçici olarak göreve getirdiği teknik direktör Michael Carrick için harekete geçiyor.
İngiliz ekibi, Carrick'in sözleşmesini uzatmak istiyor. Manchester United, 44 yaşındaki teknik adamla yeni sözleşme görüşmelerine başladı.
Ruben Amorim sonrası göreve gelen Michael Carrick, takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı başarmıştı.
Manchester United'da bu sezon 15 maça çıkan genç teknik adam, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
İngiliz ekibi, Carrick'in sözleşmesini uzatmak istiyor. Manchester United, 44 yaşındaki teknik adamla yeni sözleşme görüşmelerine başladı.
Ruben Amorim sonrası göreve gelen Michael Carrick, takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı başarmıştı.
Manchester United'da bu sezon 15 maça çıkan genç teknik adam, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.