Beşiktaş transfer çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Gelecek sezon güçlü bir kadro kuracak siyah-beyazlılar sol bek için takviye yapacak.
Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Raphael Guerreiro'yu listesine ekleyen siyah beyazlılar, hızlıca harekete geçecek.
Beşiktaş yönetimi, 32 yaşındaki Portekizli sol beke bonservis ödenmeyecek olmasından dolayı ilk olarak bu transferi bitirmeyi amaçlıyor. Değeri 6 milyon euro olan tecrübeli futbolcuyla temaslar başlayacak. Yıldız isme birçok teklif var.
BENFICA DA LİSTESİNE YAZDI
Bayern Münih'te 3 senedir forma giyen ve önemli başarılar kazanan Guerreiro'ya ABD ve Suudi Arabistan'dan da teklifler geldi. Ancak Portekizli yıldız, Avrupa'da kalmak istediğini iletti. Şu aşamada Guerreiro'yu ülkesi Portekiz'den Benfica da yakından takip ediyor.
Beşiktaş'ın 2026 Dünya Kupası başlamadan önce 32 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmeyi hedeflediği aktarıldı. Raphael Guerreiro'nun cumartesi günü Bundesliga'nın son haftasındaki Köln maçıyla Bayern'e veda etmesi bekleniyor.
BUNDESLIGA'DA PARLADI
Raphael Guerreiro, kariyerindeki en başarılı dönemlerini Almanya'da Bundesliga'da geçirdi. 2016-2023 arasında Borussia Dortmund'da 224 maça çıkan Guerreiro, 2 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası kazandı. Bayern Münih'te de son 3 maçta 93 maçta yer alan Portekizli sol bek, 2 şampiyonluk ve 1 Almanya Süper Kupası kaldırdı.
PORTEKİZ'DE TARİH YAZDI
Portekiz Milli Takımı'nda 12 senedir forma giyen Raphael Guerreiro, EURO 2016'da şampiyon olurken 2019'da da UEFA Uluslar Kupası'nda zafer yaşadı. 2 kez Dünya Kupası'nda oynama fırsatı yakalayan 32 yaşındaki sol bek, 65 maçta 4 gol, 13 asistle önemli katkı verdi.
QUARESMA'DAN REFERANS
Siyah-beyazlılar geçmiş dönemde kadrosunda yer alan unutulmaz Portekizli yıldızlarıyla Raphael Guerreiro'yu ikna edecek. Özellikle Ricardo Quaresma ile iyi bir iletişimi olan Guerreiro'nun Beşiktaş'a gelmeyi kabul edebileceği dile getirildi.
Beşiktaş'tan Raphael Guerreiro atağı!
Beşiktaş, Bayern Münih'le kontratı sezon sonunda bitecek Portekizli sol bek Raphael Guerreiro'yu takip ediyor. 32 yaşındaki yıldıza teklif götürülmesi planlanıyor.
Beşiktaş transfer çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Gelecek sezon güçlü bir kadro kuracak siyah-beyazlılar sol bek için takviye yapacak.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
İbrahim Hacıosmanoğlu: "UEFA ve FIFA, bizi askıya alır!"
-
9
Florentino Perez'den seçim çağrısı ve Jose Mourinho cevabı
-
8
Galatasaray'dan 35 milyon Euro: Tzolis!
-
7
Hakan Safi'den Braga ile dev iş birliği!
-
6
Al Nassr, son saniyede yıkıldı! Ronaldo kahroldu!
-
5
Casillas: "Mourinho'yu istemiyorum"
-
4
Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton oldu
-
3
Lucas Torreira'ya AVM'de saldırı!
-
2
Galatasaray ile Trabzonspor, transferde yine karşı karşıya!
-
1
Menajer Jorge Mendes'ten Fenerbahçe'ye Ederson uyarısı
- 11:05 Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye geri dönüş için resmi açıklama
- 10:51 Galatasaray'dan Van Dijk'a: "Bonservisini al da gel!"
- 10:48 Fenerbahçe'de Paolo Maldini sürprizi!
- 10:27 NBA'de Timberwolves'u yenen Spurs, seride 3-2 öne geçti
- 10:25 Torreira'ya saldırının sebebi ortaya çıktı!
- 10:24 Beşiktaş'tan Raphael Guerreiro atağı!
- 10:11 NBA'de bir acı haber daha: Jason Collins, 47 yaşında hayatını kaybetti
- 10:09 Beşiktaş'tan Granit Xhaka'ya yakın takip!
- 10:08 Günay Güvenç'e talip çıktı
- 09:58 Mourinho'nun gözü Osimhen'de
- 09:55 Murat Şahin: "Sergen Yalçın inanmazsa bırakır!"
- 09:54 Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'ye milli takım şoku!
- 09:51 Beşiktaş'ta kaleye son aday Trafford!
- 09:48 Beşiktaş'ta veda hazırlığı: Wilfred Ndidi
- 09:38 Galatasaray'a imza atmanın tam 'Senesi'
- 09:27 Aziz Yıldırım'a Vincenzo Montella önerisi!
- 09:20 Galatasaray'a para yağıyor!
- 09:09 Galatasaray'da yıldızlar tatile, yedekler sahaya
- 09:08 Beşiktaş'tan Sangare seferberliği!
- 09:02 Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a yeni teklif; teknik destek!
- 08:56 Galatasaray'dan 35 milyon Euro: Tzolis!
- 08:34 Menajer Jorge Mendes'ten Fenerbahçe'ye Ederson uyarısı
- 08:29 Hakan Safi'den Braga ile dev iş birliği!
- 08:18 Uğurcan Çakır'a BAY tarifesi
- 08:10 İşte Aziz Yıldırım'ın seçimdeki yol haritası!
- 08:07 Galatasaray'ın en büyük farkı: Ali Sami Yen!
- 01:45 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
- 01:42 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
- 01:10 Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi
- 00:59 Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton oldu
- 00:53 Quaresma: "Neymar Dünya Kupası'nda olmalı"
- 00:39 Sergio Ramos kulüp sahibi oluyor!
- 00:30 Atletico Madrid, Lookman ve Sörloth'la galip!
- 00:24 Real Betis, 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi aldı
- 00:18 2 önemli eksik: İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı
- 23:50 Lucas Torreira'ya AVM'de saldırı!
- 23:11 Al Nassr, son saniyede yıkıldı! Ronaldo kahroldu!
- 22:47 Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı!
- 22:44 Para milli sporcu Öner Bozbıyık'tan Finlandiya'daki Dünya Boccia Kupası'nda altın madalya
- 22:30 Galatasaray ile Trabzonspor, transferde yine karşı karşıya!
- 21:55 Göztepe'den kritik zafer: Seri son maça taşındı
- 21:23 Para milli judocular, Kazakistan'daki turnuvada 2 madalya kazandı
- 21:23 NBA'de acı haber: Brandon Clarke, hayatını kaybetti
- 21:10 Milli güreşçi Rıza Kayaalp: "Yapamaz, başaramaz diyenler oldu"
- 21:02 Roma Açık'ta 2 numaralı seribaşı Zverev'den erken veda
- 20:52 Casillas: "Mourinho'yu istemiyorum"
- 20:22 Merve Dinçel Kavurat, Avrupa şampiyonu
- 20:14 Şamil Şahan'dan Bulgaristan'da bronz madalya
- 20:10 Florentino Perez'den seçim çağrısı ve Jose Mourinho cevabı
- 20:05 Türk sporculardan Münih'te madalya yağmuru
- 19:07 Thuram: "Futboldaki ırkçılık toplumun aynasıdır"
- 18:54 Beşiktaş, libero Simay Kurt'u transfer etti
- 18:41 Benfica'da Jose Mourinho ayrılırsa rota Marco Silva
- 18:28 Ranieri'den İtalya Milli Takımı mesajı: "Artık özgürüm"
- 18:10 Joachim Löw'den teknik direktörlüğe dönüş açıklaması!
- 17:19 Galatasaray, kutlama biletlerini satışa çıkardı
- 17:08 Bursaspor'da bir ayrılık daha!
- 17:08 Pellegrini'den Amrabat açıklaması; yeşil ışık!
- 17:01 Jan Vesely'den emeklilik kararı!
- 17:01 Sezer Sezgin: "Mücadeleyi bırakmadık"
Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton oldu
Sergio Ramos kulüp sahibi oluyor!
Atletico Madrid, Lookman ve Sörloth'la galip!
Real Betis, 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi aldı
Casillas: "Mourinho'yu istemiyorum"
Florentino Perez'den seçim çağrısı ve Jose Mourinho cevabı
Yapacakları son bir iş kaldı: Wembley!
Acun Ilıcalı'dan final için açıklama
Toni Kroos: "Arda Güler 10 numara oynamalı"
Jose Mourinho: "Benfica ile sözleşme uzatmam"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27