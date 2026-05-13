13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Beşiktaş'tan Granit Xhaka'ya yakın takip!

Sunderland'den ayrılması gündemde olan Granit Xhaka, Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunuyor. 33 yaşındaki İsviçreli orta sahanın da siyah beyazlılara gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

calendar 13 Mayıs 2026 10:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarına odaklanan Beşiktaş'ta Granit Xhaka ismi gündemde yer almaya devam ediyor.

33 yaşındaki İsviçreli futbolcunun İngiltere'den Sunderland'den ayrılmayı düşünüyor. Sunderland'le 2028'e kadar sözleşmesi olan tecrübeli orta sahanın kendisine takım aradığı ifade edildi.

Xhaka'nın Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Türk futbolu ve Süper Lig hakkında olumlu referanslar alan İsviçreli yıldızın gelişmeleri izlediği belirtildi.

SON KARAR ADALI VE YALÇIN'DA

Beşiktaş'ta Granit Xhaka hamlesinde Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yapacağı görüşme belirleyici olacak. Orta sahaya mutlaka bir takviye yapacak siyah-beyazlıların Xhaka'yı takipte tuttuğu bildirildi. Orta sahada 6 ve 8 numarada forma giyen başarılı yıldız, bu sezon Sunderland'de 34 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 6 asist yaptı. Liderlik özelliğiyle dikkat çeken Granit Xhaka ismine Beşiktaş taraftarları da olumlu yaklaşıyor.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Kariyerinde birçok önemli başarı kazanan Granit Xhaka, kupalara adını yazdırdı. Arsenal'de 2 kez FA Kupası ve 2 kez Community Shield kazanan İsviçreli yıldız, Bayer Leverkusen'le de 2023-24 sezonunda tarihi bir şampiyonluk kazandı. Basel'de de iki kez şampiyon olan 33 yaşındaki orta saha, gittiği takımlarda hep başarıya uzandı.

LEVERKUSEN'DE TARİH YAZDI

Almanya'da Bundesliga'da Bayern Münih hegemonyasını 2023-24 sezonunda Bayer Leverkusen yıkmıştı. Leverkusen'le Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazanan Granit Xhaka, tarihe geçen takımın bir parçasıydı. Granit Xhaka, Bayer Leverkusen'le 99 resmi karşılaşmaya çıkarken 6 gol attı, 9 asist yaptı.

HER YERDE KAPTAN

Granit Xhaka, orta sahadaki başarısı kadar takım kaptanlığı ve liderlik özelliğiyle de tanınıyor. Arsenal, Bayer Leverkusen, Basel, Sunderland ve İsviçre Milli Takımı'nda kaptanlık bandını takan Xhaka, lider yapısıyla biliniyor. Xhaka'ya gittiği her takımda kaptanlığa getirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
