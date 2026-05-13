Al Nassr, son saniyede yıkıldı! Ronaldo kahroldu!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. hafta mücadelesinde Al Nassr, Al Hilal'i konuk etti.



Al-Awwal Park'ta oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Şampiyonluk maçında Al Nassr, Simakan'ın golüyle 1-0 öne geçti!



Normal sürenin sonuna 1-0 önde giren Al Nassr, 90+8. dakikada uzatma anlarının son saniyelerinde kalecisi Bento'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Al Nassr kalecisi Bento'nun inanılmaz hatası, şampiyonluğu son haftaya bıraktı.



Al Hilal sonraki hafta ligde Neom'u konuk edecek. Ligin sonraki haftasını es geçen Al Nassr, ligin son haftasında Damac FC'yi yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

2023'ten beri ekipte top koşturan 41 yaşındaki oyuncu, takımıyla sadece 1 defa Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası sevinci yaşayabildi.

Maçın ilk yarısında ev sahibi takım, Muhammed Simakan'ın 37. dakikada attığı golle öne geçti.Al Nassr kazansa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta 1 puana razı oldu. Başkent ekibi puanını 83 yaptı. Ligde 2 maçı eksik olan Al Hilal ise 78 puana ulaştı.Takımın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, karşılaşmada 83 dakika görev yaptı. Oyundan çıktıktan sonra galibiyetle gelecek şampiyonluk heyecanı taşıyan Ronaldo, son saniye golünden sonra derin bir üzüntü yaşadı.