Al Nassr, son saniyede yıkıldı! Ronaldo kahroldu!

Suudi Arabistan Ligi'nin 33. haftasında lider Al Nassr evinde takipçisi Al Hilal'le 1-1 berabere kaldı. Son dakikada kalesinde gol gören Al Nassr şampiyonluk fırsatını tepti. Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr karşılaşmadan galip ayrılsaydı şampiyonluğunu ilan edecekti.

calendar 12 Mayıs 2026 23:11 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 01:52
Haber: Sporx.com
Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. hafta mücadelesinde Al Nassr, Al Hilal'i konuk etti. 

Al-Awwal Park'ta oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 
 Maçın ilk yarısında ev sahibi takım, Muhammed Simakan'ın 37. dakikada attığı golle öne geçti.

Normal sürenin sonuna 1-0 önde giren Al Nassr, 90+8. dakikada uzatma anlarının son saniyelerinde kalecisi Bento'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Al Nassr kazansa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta 1 puana razı oldu. Başkent ekibi puanını 83 yaptı. Ligde 2 maçı eksik olan Al Hilal ise 78 puana ulaştı.

Al Hilal sonraki hafta ligde Neom'u konuk edecek. Ligin sonraki haftasını es geçen Al Nassr, ligin son haftasında Damac FC'yi yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

RONALDO ÇÖKTÜ, KALDI

Takımın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, karşılaşmada 83 dakika görev yaptı. Oyundan çıktıktan sonra galibiyetle gelecek şampiyonluk heyecanı taşıyan Ronaldo, son saniye golünden sonra derin bir üzüntü yaşadı.


2023'ten beri ekipte top koşturan 41 yaşındaki oyuncu, takımıyla sadece 1 defa Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası sevinci yaşayabildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
