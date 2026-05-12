12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Bucks, Giannis Antetokounmpo için gelen teklifleri dinliyor

ESPN'in haberine göre Milwaukee Bucks yönetimi, iki kez MVP seçilen Giannis Antetokounmpo için gelen takas tekliflerini aktif şekilde değerlendirmeye başladı.

12 Mayıs 2026 14:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kulüp yönetiminin, 23-24 Haziran'daki NBA Draftı öncesinde Giannis konusunda net bir karar vermek istediği belirtildi.

Takım sahibi Jimmy Haslam konu hakkında şunları söyledi:

"Önümüzdeki altı-yedi hafta içinde Giannis'in bizimle maksimum kontrat imzalayıp imzalamayacağına ya da başka bir takımda oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz."

Habere göre Giannis uzun süredir Milwaukee'den ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun geçen yaz özellikle New York Knicks seçeneğine ilgi gösterdiği ancak görüşmelerin ilerlemediği belirtildi.

Giannis için adı geçen takımlar arasında şu ekiplerin bulunduğu aktarılmıştı:

Golden State Warriors
Miami Heat
Minnesota Timberwolves
Cleveland Cavaliers
Boston Celtics
New York Knicks
Los Angeles Lakers

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
