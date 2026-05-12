Redick'ten sezona veda mesajı: 'Duygu karmaşası oluyor...'

Los Angeles Lakers koçu JJ Redick, Thunder'a elendikleri maçın ardından oyuncularına ve taraftarlara teşekkür etti.



"Sezon bittiğinde insanın içinde bir duygu karmaşası oluyor," diyen Redick, takımının 3-0 geride olmasına rağmen mücadeleyi bırakmamasından gurur duyduğunu söyledi.



"Bu tarz 3-0 serilerini daha önce gördünüz. Maç içinde iki farklı anda takımımız oyundan düşebilirdi ama bırakmadık."



Redick ayrıca Lakers taraftarına da özel teşekkür gönderdi:



"Taraftar harikaydı. Böyle 3-0 maçlarında bazen atmosfer kötü olabilir ama bugün salon inanılmazdı. Taraftarlarımız gerçekten muhteşem."



