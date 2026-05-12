Sergen Yalçın istifa etti mi? Süper Lig'i sarsan ayrılık iddiası!

Takımın oynadığı futbolu eleştiren ve efsane hocanın akıbetini merak eden milyonlarca futbolsever araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok konuşulan "istifa" kelimesi gerçekten masaya yatırıldı mı?

Kısa, net ve taraftarların ekran başında sürekli yenileme tuşuna basmasına neden olan o kritik cevap: Şu an itibarıyla kulüp yönetiminden veya Sergen Yalçın cephesinden KAP'a bildirilmiş veya kamuoyuna duyurulmuş RESMİ bir istifa kararı YOKTUR!

Ancak spor kulislerinde konuşulanlar, ateşin olmayan yerden duman çıkmadığını gösteriyor. Son haftalarda sahaya yansıyan silik futbol, kaybedilen kritik puanlar ve maç sonu basın toplantılarındaki o gergin açıklamalar, ayrılığın an meselesi olduğu yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Sergen Yalçın ve yönetim arasındaki ipleri kopma noktasına getiren ve istifa dedikodularını alevlendiren ana faktörler spor otoriteleri tarafından şu şekilde sıralanıyor:

Transfer Çatlağı: Sezon başında ve devre arasında hocanın ısrarla istediği kritik mevkilerdeki transferlerin yönetimin bütçe politikasına takılması ve alternatif isimlere yönelinmesi.

Kötü Gidişat ve Puan Kayıpları: Sahada bir türlü istenilen o "agresif ve coşkulu" Sergen Yalçın futbolunun sergilenememesi ve zirve yarışından uzaklaşılması.

Oyuncu Grubuyla İletişim: Soyunma odasında bazı tecrübeli yıldız oyuncularla taktiksel anlamda fikir ayrılıkları yaşandığı ve takım içindeki o eski inancın zedelendiği iddiaları.

Şu dakikalarda kulüp tesislerinde başkan ve Sergen Yalçın arasında son derece kritik bir durum değerlendirme toplantısı yapıldığı konuşuluyor. Bu toplantıdan çıkacak karar, efsane hocanın takımda kalıp "devam" mı diyeceğini, yoksa karşılıklı anlaşıp yolları "ayıracaklarını" mı kesin olarak belirleyecek. Tüm spor basını, kulübün resmi hesaplarından gelecek o sarsıcı açıklamaya kilitlenmiş durumda.