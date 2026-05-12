12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Muğlaspor'a tarihi karşılama

Bursa'daki 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off Finali'nde Elazığspor'u yurt dışında bile birçok futbol sayfasında gündem olan seri penaltılarla 8-7 yenerek tarihinde ilk kez Trendyol 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor, kente dönüşünce coşkulu şampiyonluk kortejiyle karşılandı.

12 Mayıs 2026 13:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yıllarca 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de yer alan, 3 sezon içinde Bölgesel Amatör Lig'den üst üste 3 şampiyonlukla 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'un tarihi başarısının sevinci tüm kenti sardı. T

araftarlar, sokakları bayram yerine çevirdi. Yüzlerce araçla kente dönen kafileyi karşılayıp eşlik ederek korna sesleri ve meşaleler eşliğinde ilerleyen konvoy, şehir merkezine kadar uzandı. Muğlasporlu futbolcuları taşıyan otobüs Cumhuriyet Meydanı'na ulaştığında ise ortaya unutulmaz görüntüler çıktı. Meydanı dolduran binlerce taraftar, futbolcuları alkışlar ve tezahüratlarla karşıladı. Şampiyonluk şarkıları söylenirken, meydan uzun süre yeşil-beyaz renklere büründü.

EN BÜYÜK İLGİ İSMET'E

Karşılama töreninde en büyük ilgiyi Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ile final maçının kahramanı kaleci İsmet Yumakoğulları gördü. Penaltı atışlarında yaptığı 3 kritik kurtarışla takımını 1'inci Lig'e taşıyan İsmet Yumakoğulları için taraftarlar dakikalarca tezahürat yaptı. Muğlaspor'un ayrı şampiyonluk töreni düzenlemesi de planlanıyor.

"MUĞLA HER ALANDA ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR"

Şampiyonluğun Muğla şehrine çok yakıştığını belirten Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Biz bu coşkunun büyüğünü 12-13 gün sonra beraber yaşayacağız. Diyorsunuz ya, 'Helal olsun sana', Ben sizlerle gerçekten gurur duyuyorum. 3 yıldır Muğla'da hep beraber başaracağız kültürünü var etmeye çalışıyor Muğlaspor. Bu şehrin en büyük marka değeri, en büyük sivil toplum örgütü Muğlaspor. Bu yıl hedefi birlik olarak belirledik. Dedik ki, 'Önce birlik, sonra 1'inci Lig'. Bakın, şunu söylemek istiyorum. Ben değil, biz yapıyoruz. Bakın bu şehirde 7 bin insan bilet aldı, buradan Bursa'ya geldi. Bu inanılmaz bir başarı, bu şehirde olmayan bir şey. Bütün iktidarı, muhalefeti, sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, Kaymakamlarımız herkes el ele oradaydı. Bakın biz bunu özledik. Bakın bizler mutlu olmayı özlemişiz. Bu şehre bu şampiyonluk çok fazla yakıştı. Bunu hak eden sizlersiniz, bunu hak eden Muğla. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Türkiye'nin en güzel şehri Muğla her alanda şampiyonluğu hak ediyor. Muğla çok şanslı; çünkü Belediye Başkanı bunu destekliyor, iktidarı destekliyor, bürokratı destekliyor, Sayın Valimiz destekliyor. Sağı, solu, ortası her yer destekliyor. Bakın bu birlik olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yeter ki bu birlik ve beraberliğimiz devam etsin. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
