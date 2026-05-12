Muğlaspor'a tarihi karşılama

Yıllarca 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de yer alan, 3 sezon içinde Bölgesel Amatör Lig'den üst üste 3 şampiyonlukla 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'un tarihi başarısının sevinci tüm kenti sardı. T



araftarlar, sokakları bayram yerine çevirdi. Yüzlerce araçla kente dönen kafileyi karşılayıp eşlik ederek korna sesleri ve meşaleler eşliğinde ilerleyen konvoy, şehir merkezine kadar uzandı. Muğlasporlu futbolcuları taşıyan otobüs Cumhuriyet Meydanı'na ulaştığında ise ortaya unutulmaz görüntüler çıktı. Meydanı dolduran binlerce taraftar, futbolcuları alkışlar ve tezahüratlarla karşıladı. Şampiyonluk şarkıları söylenirken, meydan uzun süre yeşil-beyaz renklere büründü.



EN BÜYÜK İLGİ İSMET'E



Karşılama töreninde en büyük ilgiyi Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ile final maçının kahramanı kaleci İsmet Yumakoğulları gördü. Penaltı atışlarında yaptığı 3 kritik kurtarışla takımını 1'inci Lig'e taşıyan İsmet Yumakoğulları için taraftarlar dakikalarca tezahürat yaptı. Muğlaspor'un ayrı şampiyonluk töreni düzenlemesi de planlanıyor.



"MUĞLA HER ALANDA ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR"



Şampiyonluğun Muğla şehrine çok yakıştığını belirten Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Biz bu coşkunun büyüğünü 12-13 gün sonra beraber yaşayacağız. Diyorsunuz ya, 'Helal olsun sana', Ben sizlerle gerçekten gurur duyuyorum. 3 yıldır Muğla'da hep beraber başaracağız kültürünü var etmeye çalışıyor Muğlaspor. Bu şehrin en büyük marka değeri, en büyük sivil toplum örgütü Muğlaspor. Bu yıl hedefi birlik olarak belirledik. Dedik ki, 'Önce birlik, sonra 1'inci Lig'. Bakın, şunu söylemek istiyorum. Ben değil, biz yapıyoruz. Bakın bu şehirde 7 bin insan bilet aldı, buradan Bursa'ya geldi. Bu inanılmaz bir başarı, bu şehirde olmayan bir şey. Bütün iktidarı, muhalefeti, sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, Kaymakamlarımız herkes el ele oradaydı. Bakın biz bunu özledik. Bakın bizler mutlu olmayı özlemişiz. Bu şehre bu şampiyonluk çok fazla yakıştı. Bunu hak eden sizlersiniz, bunu hak eden Muğla. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Türkiye'nin en güzel şehri Muğla her alanda şampiyonluğu hak ediyor. Muğla çok şanslı; çünkü Belediye Başkanı bunu destekliyor, iktidarı destekliyor, bürokratı destekliyor, Sayın Valimiz destekliyor. Sağı, solu, ortası her yer destekliyor. Bakın bu birlik olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yeter ki bu birlik ve beraberliğimiz devam etsin. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.



