LeBron'dan emeklilik sinyalleri?: 'Gelecek ne getirir bilmiyorum'

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Los Angeles Lakers'ın Oklahoma City Thunder karşısında playofflara veda etmesinin ardından kariyerinin geleceğine dair net bir açıklama yapmadı.



NBA efsanesi, pazartesi gecesi oynanan mağlubiyetin kariyerindeki son maç olup olmadığı sorusuna belirsiz bir yanıt verdi.



"Şu an açıkçası bilmiyorum. Daha yeni elendik. Gelecek benim için ne getirir bilmiyorum," diyen James, ailesiyle zaman geçirip kararını daha sonra vereceğini söyledi.



"Eve gidip ailemle konuşacağım, biraz zaman geçireceğim. Karar verme zamanı geldiğinde ne yapacağımı herkes öğrenecek."



41 yaşındaki yıldız, Thunder karşısındaki serinin dördüncü maçında 24 sayı, 12 ribaund ve 3 asist üretti. Ancak bitime 20 saniye kala kaçırdığı turnike Lakers'a öne geçme fırsatını getiremedi.



Karşılaşmanın ardından sezonunu "hayal kırıklığı" olarak görmediğini belirten James, şu ifadeleri kullandı:



"Sahada elimden gelen her şeyi bıraktım. Kontrol edebileceğim şeyleri kontrol ettim. Kaybetmekten nefret etsem de, yapmamız gerekenlere tamamen odaklandığımı söyleyebilirim. Takım arkadaşlarımın da aynı şekilde odaklanmasını sağlamaya çalıştım. Biraz eksik kaldık ama yılıma kesinlikle hayal kırıklığı olarak bakmıyorum."



2025-26 sezonu, James'in NBA kariyerindeki 23. sezonu olarak tarihe geçti. Tecrübeli süperstar ayrıca kariyerinde ilk kez, takımın ana skor opsiyonları olan Luka Doncic ve Austin Reaves'in arkasında daha tamamlayıcı bir rolde oynadı.



"Hayatım boyunca hiç üçüncü opsiyon olmadım," diyen James, bu role adapte olma sürecine de değindi:



"O rolde başarılı olabilmek ve sonra tekrar lider role dönmek farklı bir deneyimdi."



Dört kez NBA şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, bireysel olarak artık kanıtlayacak bir şeyi olmadığını da söyledi.



"Bu ligde göstermem gereken hiçbir şey kalmadı. Her şeyi yaptım, her şeyi gördüm. Beni motive eden şey hâlâ rekabet etmek ve şampiyonluk kazanma şansı. 'Nasıl yeniden şampiyonluk için yarışabilirim?' sorusu beni ayakta tutuyor."



James, sezon boyunca emeklilik ihtimali konusunda net konuşmaktan kaçınmıştı. Süperstar oyuncu, iki yıllık 101.4 milyon dolarlık kontratının son yılına girerken yaz döneminde serbest oyuncu olma hakkına sahip olacak.



Bu sezon 60 normal sezon maçında forma giyen James, kariyerinin en az maç oynadığı sezonlarından birini geçirdi. Yıldız oyuncu sezonun ilk bölümünde siyatik sinir rahatsızlığı nedeniyle 14 maç kaçırmıştı.



Basketbola olan sevgisinin hâlâ sürdüğünü söyleyen James, sürece duyduğu bağlılığın altını çizdi:



"Oyuna olan sevgi her zaman var. Bunun hiçbir zaman kaybolacağını düşünmüyorum. Ama benim için süreç her zaman çok daha önemliydi. Çünkü eğer sürece olan sevgimi kaybedersem, muhtemelen oyuna olan sevgimi de kaybederim."



