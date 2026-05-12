11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
1-1
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
1-1
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
2-3
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
1-3
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-2

Rafa Silva attı, Benfica serisini sürdürdü!

Portekiz Premier Lig'in 33. haftasında Jose Mourinho'nun takımı Benfica, sahasında Braga ile 2-2 kaldı ve lig bitimine 1 hafta kala yenilmezlik serisini 48 maça çıkardı.

calendar 12 Mayıs 2026 00:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Portekiz Premier Lig'in 33. haftasında Benfica ile Braga, Da Luz Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada perdeyi 46. dakikada Rafa Silva açarak Benfica'yı öne geçirdi. Braga, bu gole yalnızca 2 dakika sonra 48. dakikada Pau Víctor ile yanıt verdi.

Konuk ekip Braga, 88. dakikada Gorby Jean-Baptiste'nin golüyle 2-1 öne geçerken, Benfica 90+5. dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis'nin attığı golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Benfica, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Puanını ise 77 yaptı ve son haftaya 3. sırada girdi. Braga ise 58 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu.

Braga formasıyla maça ilk 11'de başlayan Demir Ege Tıknaz, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Ligin son haftasında Benfica deplasmanda Estoril ile karşılaşacak. Braga ise sahasında Estrela da Amadora'yı ağırlayacak.

  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
