11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Nadiem Amiri'ye Galatasaray sorusu ve cevap!

Mainz forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Nadiem Amiri, sarı-kırmızılılar için gelen soruya cevap verdi.

calendar 11 Mayıs 2026 13:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mainz forması giyen ve hakkında ayrılık haberleri gündeme gelen Nadiem Amiri, Union Berlin'e kaybettikleri maçın ardından geleceğine dair sorulara yanıt verdi.

29 yaşındaki futbolcu, Union Berlin maçının Mainz formasıyla son iç saha maçı olup olmadığına yönelik sorunun ardından, "Anlamadım." yanıtını verdi. Amiri, aynı sorunun tekrarlanmasının ardından, "Bilmiyorum." dedi.

Geleceğine dair kendisinin ne istediği sorulan Nadiem Amiri, bu soruya da, "Bilmiyorum." yanıtını verdi.

GALATASARAY SORUSU

Alman futbolcu, kendisiyle ilgili Galatasaray haberlerinin çıkması ve bu konunun sorulmasının ardından, röportajını, "Bitti mi?" sorusuyla tamamladı.

MAINZ'DAN AÇIKLAMA

Mainz Sportif Direktörü Niko Bungert ise, "Nadiem'den ya da herhangi bir kulüpten değişiklik olabileceğine dair bir şey almadık. Bu nedenle durum rahat." dedi.

Amiri hakkında sürekli transfer haberlerinin gündeme gelmesine değinen Bungert, "Şu anda burada ve mutlu. Ayrıca Mainz'dan herhangi bir şekilde mutsuz olduğu izlenimi de almadım." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Mainz forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan Nadiem Amiri, 16 gol attı ve 4 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
