Nadiem Amiri'ye Galatasaray sorusu ve cevap!

Mainz forması giyen ve hakkında ayrılık haberleri gündeme gelen Nadiem Amiri, Union Berlin'e kaybettikleri maçın ardından geleceğine dair sorulara yanıt verdi.
29 yaşındaki futbolcu, Union Berlin maçının Mainz formasıyla son iç saha maçı olup olmadığına yönelik sorunun ardından, "Anlamadım." yanıtını verdi. Amiri, aynı sorunun tekrarlanmasının ardından, "Bilmiyorum." dedi.
Geleceğine dair kendisinin ne istediği sorulan Nadiem Amiri, bu soruya da, "Bilmiyorum." yanıtını verdi.
GALATASARAY SORUSU
Alman futbolcu, kendisiyle ilgili Galatasaray haberlerinin çıkması ve bu konunun sorulmasının ardından, röportajını, "Bitti mi?" sorusuyla tamamladı.
MAINZ'DAN AÇIKLAMA
Mainz Sportif Direktörü Niko Bungert ise, "Nadiem'den ya da herhangi bir kulüpten değişiklik olabileceğine dair bir şey almadık. Bu nedenle durum rahat." dedi.
Amiri hakkında sürekli transfer haberlerinin gündeme gelmesine değinen Bungert, "Şu anda burada ve mutlu. Ayrıca Mainz'dan herhangi bir şekilde mutsuz olduğu izlenimi de almadım." diye konuştu.
SEZON PERFORMANSI
Mainz forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan Nadiem Amiri, 16 gol attı ve 4 asist yaptı.
