PSG artık şampiyo...

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Paris Saint-Germain ile Brest karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG 1-0'lık skorla kazandı.



Paris'e galibiyeti getiren golü 82. dakikada Desire Doue kaydetti.



Bu sonucun ardından 73 puana yükselen PSG, en yakın takipçisi Lens ile arasındaki puan farkını bitime 2 hafta kala 6'ya ve 15 averaja çıkardı.



Brest ise 38 puanda kaldı.



PSG, gelecek hafta en yakın takipçisi Lens'in konuğu olacak. Brest ise Strasbourg'u ağırlayacak.



