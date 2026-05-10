Valencia, Bilbao karşısında tek golle galip

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Valencia, Ath Bilbao deplasmanına konuk oldu. Valencia, San Mames'teki maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Valencia'ya galibiyeti getiren golü 72. dakikada Umar Sadiq attı.
Valencia'da Hugo Duro, 27. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Valencia, ligde 42 puana yükseldi. Athletic Bilbao, 44 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Valencia sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Athletic Bilbao, Espanyol deplasmanına gidecek.
