Arda Turanlı Shakhtar Donetsk şampiyon oldu!

Ukrayna Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Shakhtar Donetsk, deplasmanda Poltava ile karşı karşıya geldi.



Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar, Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi 4-0 kazanarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dmytro Kryskiv, 55 ve 61. dakikalarda Isaque ile 67. dakikada Lassina Traore kaydetti.



Bu sonucun ardından puanını 66'ya yükselten Shakhtar Donetsk, en yakın takipçisi Polessya ile arasındaki farkı 11'e çıkararak şampiyonluğunu garantiledi. Poltava ise 12 puanda kaldı.



Ligin gelecek haftasında Shakhtar Donetsk sahasında Obolon Kiev'i konuk edecek. Poltava ise deplasmanda LNZ Cherkasy ile karşılaşacak.



SHAKHTAR 16. KEZ ŞAMPİYON





Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar ayrıca tarihindeki 16. zaferine ulaşmış oldu. Turuncu-siyahlılar son olarak 2023/24 sezonunda ipi göğüslemişti.



AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İLK TÜRK TEKNİK DİREKTÖR



Arda Turan böylece Avrupa'da en üst seviyede lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.



19 MAÇLIK DEV SERİ



Arda Turan yönetiminde şampiyonluğa ulaşan ekip Ukrayna Premier Lig'de oynadığı son 19 maçta mağlubiyet yaşamadı.



Shakhtar, bu sezon tek yenilgisini LNZ Cherkasy karşısında yaşamıştı.



KONFERANS LİGİ'NDE YARI FİNAL OYNADI



Arda Turan, Ukrayna ekibini 6 yıl sonra Avrupa kupalarında yarı finale taşıdı.



Yarı finalde Crystal Palace ile eşleşen Shakhtar, İngiliz ekibine toplamda 5-2'lik skorla elendi.







