10 Mayıs
Hamburger SV-Freiburg
3-290'
10 Mayıs
Union St.Gilloise-KV Mechelen
19:30
10 Mayıs
FC Groningen-NEC Nijmegen
0-033'
10 Mayıs
NAC Breda-SC Heerenveen
0-034'
10 Mayıs
Fortuna Sittard-PEC Zwolle
1-033'
10 Mayıs
Telstar-Heracles
0-032'
10 Mayıs
FC Twente-S. Rotterdam
0-034'
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Elversberg
3-1
10 Mayıs
Hertha Berlin-Greuther Fürth
2-1
10 Mayıs
Preussen Muenster-Darmstadt
1-1
10 Mayıs
Gent-Anderlecht
1-1
10 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
0-157'
10 Mayıs
Genk-Westerlo
20:15
10 Mayıs
Feyenoord-Alkmaar
0-133'
10 Mayıs
LASK-RB Salzburg
0-018'
10 Mayıs
Rapid Wien-Austria Wien
0-118'
10 Mayıs
Hartberg-Sturm Graz
1-218'
10 Mayıs
Lugano-St. Gallen
1-2
10 Mayıs
Sion-Thun
2-0DA
10 Mayıs
Young Boys-Basel
0-0DA
10 Mayıs
AVS-FC Porto
20:00
10 Mayıs
Alverca-Estoril
22:30
09 Mayıs
Torpedo Moscow-Samara
0-0IPT
10 Mayıs
FC Orenburg-Samara
1-0
10 Mayıs
Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven
1-131'
10 Mayıs
Excelsior-FC Volendam
0-134'
10 Mayıs
FC Köln-FC Heidenheim
18:30
10 Mayıs
Cremonese-Pisa
3-0
10 Mayıs
Mainz 05-Union Berlin
20:30
10 Mayıs
Burnley-Aston Villa
2-2
10 Mayıs
C.Palace-Everton
2-2
10 Mayıs
N. Forest-Newcastle
1-1
10 Mayıs
West Ham United-Arsenal
18:30
10 Mayıs
Mallorca-Villarreal
1-1
10 Mayıs
Athletic Bilbao-Valencia
0-0DA
10 Mayıs
Real Oviedo-Getafe
19:30
10 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
22:00
10 Mayıs
Verona-Como
0-1
10 Mayıs
Fiorentina-Genoa
0-0
10 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
0-034'
10 Mayıs
Parma -Roma
19:00
10 Mayıs
AC Milan-Atalanta
21:45
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nice
22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Metz-Lorient
22:00
10 Mayıs
AS Monaco-Lille
22:00
10 Mayıs
PSG-Brest
22:00
10 Mayıs
Rennes-Paris FC
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lyon
22:00
10 Mayıs
Zenit St. Petersburg-PFC Sochi
2-1

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk şampiyon oldu!

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 mağlup etti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

calendar 10 Mayıs 2026 17:20 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2026 17:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk şampiyon oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ukrayna Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Shakhtar Donetsk, deplasmanda Poltava ile karşı karşıya geldi.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar, Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi 4-0 kazanarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dmytro Kryskiv, 55 ve 61. dakikalarda Isaque ile 67. dakikada Lassina Traore kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 66'ya yükselten Shakhtar Donetsk, en yakın takipçisi Polessya ile arasındaki farkı 11'e çıkararak şampiyonluğunu garantiledi. Poltava ise 12 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Shakhtar Donetsk sahasında Obolon Kiev'i konuk edecek. Poltava ise deplasmanda LNZ Cherkasy ile karşılaşacak.

SHAKHTAR 16. KEZ ŞAMPİYON

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar ayrıca tarihindeki 16. zaferine ulaşmış oldu. Turuncu-siyahlılar son olarak 2023/24 sezonunda ipi göğüslemişti. 

AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İLK TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

Arda Turan böylece Avrupa'da en üst seviyede lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu. 

19 MAÇLIK DEV SERİ

Arda Turan yönetiminde şampiyonluğa ulaşan ekip Ukrayna Premier Lig'de oynadığı son 19 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Shakhtar, bu sezon tek yenilgisini LNZ Cherkasy karşısında yaşamıştı.

KONFERANS LİGİ'NDE YARI FİNAL OYNADI

Arda Turan, Ukrayna ekibini 6 yıl sonra Avrupa kupalarında yarı finale taşıdı.

Yarı finalde Crystal Palace ile eşleşen Shakhtar, İngiliz ekibine toplamda 5-2'lik skorla elendi.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.