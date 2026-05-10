10 Mayıs
Hamburger SV-Freiburg
16:30
10 Mayıs
Union St.Gilloise-KV Mechelen
19:30
10 Mayıs
FC Groningen-NEC Nijmegen
17:45
10 Mayıs
NAC Breda-SC Heerenveen
17:45
10 Mayıs
Fortuna Sittard-PEC Zwolle
17:45
10 Mayıs
Telstar-Heracles
17:45
10 Mayıs
FC Twente-S. Rotterdam
17:45
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Elversberg
0-022'
10 Mayıs
Hertha Berlin-Greuther Fürth
0-022'
10 Mayıs
Preussen Muenster-Darmstadt
1-122'
10 Mayıs
Gent-Anderlecht
0-120'
10 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
17:00
10 Mayıs
Genk-Westerlo
20:15
10 Mayıs
Feyenoord-Alkmaar
17:45
10 Mayıs
LASK-RB Salzburg
18:00
10 Mayıs
Rapid Wien-Austria Wien
18:00
10 Mayıs
Hartberg-Sturm Graz
18:00
10 Mayıs
Lugano-St. Gallen
15:00
10 Mayıs
Sion-Thun
17:30
10 Mayıs
Young Boys-Basel
17:30
10 Mayıs
AVS-FC Porto
20:00
10 Mayıs
Alverca-Estoril
22:30
09 Mayıs
Torpedo Moscow-Samara
0-0IPT
10 Mayıs
FC Orenburg-Samara
1-0
10 Mayıs
Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven
17:45
10 Mayıs
Excelsior-FC Volendam
17:45
10 Mayıs
FC Köln-FC Heidenheim
18:30
10 Mayıs
Cremonese-Pisa
16:00
10 Mayıs
Mainz 05-Union Berlin
20:30
10 Mayıs
Burnley-Aston Villa
16:00
10 Mayıs
C.Palace-Everton
16:00
10 Mayıs
N. Forest-Newcastle
16:00
10 Mayıs
West Ham United-Arsenal
18:30
10 Mayıs
Mallorca-Villarreal
15:00
10 Mayıs
Athletic Bilbao-Valencia
17:15
10 Mayıs
Real Oviedo-Getafe
19:30
10 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
22:00
10 Mayıs
Verona-Como
0-060'
10 Mayıs
Fiorentina-Genoa
16:00
10 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
17:45
10 Mayıs
Parma -Roma
19:00
10 Mayıs
AC Milan-Atalanta
21:45
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nice
22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Metz-Lorient
22:00
10 Mayıs
AS Monaco-Lille
22:00
10 Mayıs
PSG-Brest
22:00
10 Mayıs
Rennes-Paris FC
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lyon
22:00
10 Mayıs
Zenit St. Petersburg-PFC Sochi
15:00

Fenerbahçe'de Fred sonradan açıldı!

Fenerbahçe'nin sambacı orta sahası Fred, ligin ilk haftalarında performansı ile eleştiri oklarını üzerine çekse de son düzlükte performansı ile taraftarın gönlünü yeniden fethetti.

10 Mayıs 2026 13:38 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2026 13:44
Fred, Fenerbahçe kariyerinin 2025/26 sezonunda inişli çıkışlı bir grafik çizse de özellikle sezonun son bölümünde performansını yukarı çekmeyi başardı.

Brezilyalı orta saha, ilk haftalarda eleştirilere maruz kalırken ilerleyen süreçte takımın merkezindeki en önemli isimlerden biri haline geldi.

SEZONU GOL İLE AÇTI, DEVAMINI GETİREMEDİ

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde başlayan Fred, Feyenoord karşısında İstanbul'da oynanan rövanş maçında jeneriklik bir gol atarak sezona güzel bir giriş yaptı.

Ancak Süper Lig'in ilk bölümünde zaman zaman fiziksel düşüş yaşayarak taraftarın tepkisini çekti.

9 Kasım'da oynanan Kayserispor maçına kadar skora etki edemeyen sambacı; bu maçta iki asistlik performans sergilerken, Türkiye Kupası'nda oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçına kadar tekrar skor katkısı veremedi. Bu maçta da yaptığı asistle takımına 3 puanı getiren Fred, istikrarsızlığı ile yönetimin gözünden düştü.

DEVRE ARASINDA GÖNDERİLMEK İSTENDİ

Devre arasında adı sık sık Arap kulüpleri ve ülkesi takımları ile anılan deneyimli futbolcu, herhangi bir takım ile anlaşma sağlayamadı ve Fenerbahçe'de kaldı.

Fenerbahçe'nin devre arasında yaptığı N'Golo Kante transferinin ardından Fred, ilk 11'deki yerini büyük ölçüde kaybetti ve maçlara çoğunlukla sonradan dahil oldu.

ZEKİ MURAT GÖLE İLAÇ OLDU

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında ağır yara almasının ardından Tedesco'nun görevine son verilmesi ile Zeki Murat Göle geçici olarak takımın başına getirildi.

Göle, sambacı futbolcuyu Tedesco sonrasında oynanan Başakşehir ve Konyaspor maçlarında ilk 11'e geri yazdı.

33 yaşındaki futbolcu, Zeki Murat Göle'nin güvenini boşa çıkarmadı ve önce Başakşehir maçında 2 asist, ardından ise Konyaspor maçında 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
