Maruf Güneş: 'Galatasaray doymaz!'

Galatasaray yöneticisi Maruf Güneş, 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.



Maruf Güneş, "İlklerin takımı Galatasaray, Türkiye'de yine ilki başardı. 1996-2000 arasında 4 sene üst üste şampiyon olmuştuk, yine 4 sene üst üste şampiyon olduk." dedi.



Hedeflerinin 5. şampiyonluk olduğunu aktaran Güneş, "Galatasaray doymaz, daha fazlasını ister. Seneye 5. şampiyonluğu da kazanacağız. Bu muhteşem oyuncu grubuyla, yönetimle, camiamızla 5. şampiyonluğu alacağız." ifadelerini kullandı.



