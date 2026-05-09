09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
14:00
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
16:00
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
14:00
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
14:00
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
15:00
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
14:30
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
14:30

Fenerbahçe'de kalede ilk aday: Jan Oblak

Fenerbahçe'de Ederson'un ayrılması durumunda kaleci bölgesi için en önemli aday Jan Oblak.

calendar 09 Mayıs 2026 09:53 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 12:08
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de kalede ilk aday: Jan Oblak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Seçimli olağanüstü genel kurula gidecek Fenerbahçe'de kadro önemli ölçüde şekillenecek.

Söz konusu değişimlerden birinin de kale bölgesinde olması bekleniyor.

Fichajes'in haberine göre sarı-lacivertlilerde başkan adaylarının kaleci bölgesi için en önemli adayı Jan Oblak. 

RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

Önümüzdeki hafta içinde İspanya'ya çıkarma yapılacak ve Oblak için resmi temaslar başlayacak.

DEVLERİN DE RADARINDA

Uzun yıllardır İspanyol devinin formasını giyen 33 yaşındaki kaleci için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak. Ancak bu transfer Fenerbahçe için o kadar kolay değil. Neuer'in yerine kaleci bakan Bayern Münih ile İtalya Serie A'yı şampiyon tamamlayan İnter de Sloven kaleciyle ilgileniyor. 

Fakat iki kulüp de Oblak'ın Atletico'dan aldığı maaşı vermeye sıcak bakmıyor. Fenerbahçe'nin Oblak'a aynı maaşı teklif ederek, transferde öne geçmek istediği belirtildi.

MAAŞI 20 MİLYON EURO'DAN FAZLA

Jan Oblak, Atletico Madrid'in en fazla kazanan oyuncusu konumunda... Sloven eldiven senelik 20 milyon 830 bin euro maaş alıyor. Oblak'a en yakın isim ise 12.5 milyon euroya Ademola Lookman... 

ATLETICO MADRID'DE YENİ YAPILANMA

İspanyol ekibinin yeni bir yapılanmaya girmeyi planlaması da bu ayrılığı makul kılıyor. Sloven kalecinin kendisine iyi bir proje sunulması halinde Fenerbahçe forması giyebileceği ifade edildi.

41 MAÇTA OYNADI

2014'te Benfica'dan 16 milyon euroya transfer edilen Jan Oblak, 12 sezondur Atletico Madrid'in formasını giyiyor. Bu sezon ise İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.