Fenerbahçe'de kalede ilk aday: Jan Oblak

Seçimli olağanüstü genel kurula gidecek Fenerbahçe'de kadro önemli ölçüde şekillenecek.



Söz konusu değişimlerden birinin de kale bölgesinde olması bekleniyor.



Fichajes'in haberine göre sarı-lacivertlilerde başkan adaylarının kaleci bölgesi için en önemli adayı Jan Oblak.



RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK



Önümüzdeki hafta içinde İspanya'ya çıkarma yapılacak ve Oblak için resmi temaslar başlayacak.



DEVLERİN DE RADARINDA



Uzun yıllardır İspanyol devinin formasını giyen 33 yaşındaki kaleci için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak. Ancak bu transfer Fenerbahçe için o kadar kolay değil. Neuer'in yerine kaleci bakan Bayern Münih ile İtalya Serie A'yı şampiyon tamamlayan İnter de Sloven kaleciyle ilgileniyor.



Fakat iki kulüp de Oblak'ın Atletico'dan aldığı maaşı vermeye sıcak bakmıyor. Fenerbahçe'nin Oblak'a aynı maaşı teklif ederek, transferde öne geçmek istediği belirtildi.



MAAŞI 20 MİLYON EURO'DAN FAZLA



Jan Oblak, Atletico Madrid'in en fazla kazanan oyuncusu konumunda... Sloven eldiven senelik 20 milyon 830 bin euro maaş alıyor. Oblak'a en yakın isim ise 12.5 milyon euroya Ademola Lookman...



ATLETICO MADRID'DE YENİ YAPILANMA



İspanyol ekibinin yeni bir yapılanmaya girmeyi planlaması da bu ayrılığı makul kılıyor. Sloven kalecinin kendisine iyi bir proje sunulması halinde Fenerbahçe forması giyebileceği ifade edildi.





41 MAÇTA OYNADI



2014'te Benfica'dan 16 milyon euroya transfer edilen Jan Oblak, 12 sezondur Atletico Madrid'in formasını giyiyor. Bu sezon ise İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev aldı.



