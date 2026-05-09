08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Sergen Yalçın, Solskjaer'i geçemedi!

Sergen Yalçın, koltuğu devraldığı Ole Gunnar Solskjaer'in gerisinde kaldı.

calendar 09 Mayıs 2026 10:14 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 10:32
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın sezon başında yollarını ayırdığı Ola Gunnar Solskjaer'in yerine göreve getirdiği Sergen Yalçın performansıyla Norveçli teknik adamın gerisinde kaldı.

Beşiktaş ile 18 lig maçına çıkan Solskjaer, 10 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak 1.89'luk puan ortalaması yakalamıştı.
 Bu sezon 29 lig maçında görev yapan Sergen Yalçın ise söz konusu süreçte 15 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde ederek 1.79 puan ortalaması tutturdu.

Ayrıca Solskjajer yönetiminde oynadığı 2 derbiyi kazanan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile bu sezon çıktığı 4 istanbul derbisinde 1 beraberlik 3 mağlubiyet alırken deplasmanda Trabzonspor ile de 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın başında 30 maç sonunda 55 puan toplayıp şampiyonluk yarışına erken havlu atan Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
