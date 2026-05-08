08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Hornets, Charles Lee'nin sözleşmesini uzattı

Charlotte Hornets, başantrenör Charles Lee ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

08 Mayıs 2026 15:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hornets sezonu play-in aşamasını geçip playofflara kalamadan tamamlamış olsa da, 2025-26 sezonunun kötü başlangıcının ardından ligin en formda ekiplerinden biri hâline gelmişti.

Lee yönetimindeki Charlotte ekibi, koçun ikinci sezonunda galibiyet sayısını 25 maç artırdı. Hornets, Lee'yi 2024-25 sezonu öncesinde; Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks ve Boston Celtics'te yardımcı koçluk yaptıktan sonra göreve getirmişti.

Hornets Basketbol Operasyonları Başkanı Jeff Peterson yaptığı açıklamada Lee'nin takım kültürü üzerindeki etkisini övdü:

"Charles, takım olarak ne olmak istediğimizin temelini oluşturma konusunda olağanüstü iş çıkardı. İlk günden itibaren Charles ve ekibi oyuncu gelişimine öncelik verdi."

Peterson açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Oyuncuların sürekli gelişmek istediği bir ortam yarattılar. Hesap verebilirlik, sıkı çalışma ve profesyonellik üzerine kurulu takım odaklı bir kültür oluşturdu. Uzun vadeli başarı hedefimiz doğrultusunda Charles ile çalışmayı sürdürmek için heyecanlıyım."

Charles Lee ise Charlotte'taki projeye olan inancını dile getirdi:

"Bu takımı yönetmeye ve burada başladığımız yapıyı sürdürmeye devam edeceğim için inanılmaz minnettarım."

Lee ayrıca organizasyona teşekkür ederek şunları söyledi:

"Rick, Gabe ve Jeff'e destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde koç ekibime ve oyuncularımıza da bitmek bilmeyen emekleri için teşekkür ederim. Takımımızın gittiği yön konusunda çok heyecanlıyım. Oyuncularımız gelişime gerçek anlamda bağlılık gösterdi ve birlikte oluşturduğumuz kültürle gurur duyuyorum. Daha yolun başındayız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
