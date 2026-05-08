Hornets, Charles Lee'nin sözleşmesini uzattı

Charlotte Hornets, başantrenör Charles Lee ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.



Hornets sezonu play-in aşamasını geçip playofflara kalamadan tamamlamış olsa da, 2025-26 sezonunun kötü başlangıcının ardından ligin en formda ekiplerinden biri hâline gelmişti.



Lee yönetimindeki Charlotte ekibi, koçun ikinci sezonunda galibiyet sayısını 25 maç artırdı. Hornets, Lee'yi 2024-25 sezonu öncesinde; Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks ve Boston Celtics'te yardımcı koçluk yaptıktan sonra göreve getirmişti.



Hornets Basketbol Operasyonları Başkanı Jeff Peterson yaptığı açıklamada Lee'nin takım kültürü üzerindeki etkisini övdü:



"Charles, takım olarak ne olmak istediğimizin temelini oluşturma konusunda olağanüstü iş çıkardı. İlk günden itibaren Charles ve ekibi oyuncu gelişimine öncelik verdi."



Peterson açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Oyuncuların sürekli gelişmek istediği bir ortam yarattılar. Hesap verebilirlik, sıkı çalışma ve profesyonellik üzerine kurulu takım odaklı bir kültür oluşturdu. Uzun vadeli başarı hedefimiz doğrultusunda Charles ile çalışmayı sürdürmek için heyecanlıyım."



Charles Lee ise Charlotte'taki projeye olan inancını dile getirdi:



"Bu takımı yönetmeye ve burada başladığımız yapıyı sürdürmeye devam edeceğim için inanılmaz minnettarım."



Lee ayrıca organizasyona teşekkür ederek şunları söyledi:



"Rick, Gabe ve Jeff'e destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde koç ekibime ve oyuncularımıza da bitmek bilmeyen emekleri için teşekkür ederim. Takımımızın gittiği yön konusunda çok heyecanlıyım. Oyuncularımız gelişime gerçek anlamda bağlılık gösterdi ve birlikte oluşturduğumuz kültürle gurur duyuyorum. Daha yolun başındayız."



