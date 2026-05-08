Ernest Muçi'ye Alman devi talip oldu!

Trabzonspor, kiralık olarak kadrosunda bulunan Ernest Muçi hakkında nihai kararını henüz netleştirmedi. Bordo-mavili yönetimin, oyuncunun geleceğiyle ilgili teknik heyetin raporunu değerlendirmeyi sürdürdüğü öğrenildi.





Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Tekke'nin Muçi'ye sıcak baktığını ifade ederken, transfer sürecindeki gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanacağını belirtti.





Arnavut futbolcunun satın alma opsiyonunun 10 Mayıs tarihinde sona ereceği belirtilirken, Karadeniz temsilcisinin bu hakkı kullanması halinde Beşiktaş'a 8.5 milyon euro ödeme yapması gerekecek.



STUTTGART DEVREYE GİRDİ





Öte yandan Arnavut basınında yer alan iddialara göre, VfB Stuttgart başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liglerinden bazı kulüpler de Muçi'nin durumunu yakından takip ediyor. Alman temsilcisinin, oyuncuyla ilgili bilgi almak için Beşiktaş yönetimiyle temas kurduğu öne sürüldü.



PERFORMANSI





Sezon sonunda siyah-beyazlı ekibe geri dönmesi beklenen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 38 maçta 13 gol atıp 8 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.



