Ernest Muçi'ye Alman devi talip oldu!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, bonservisi Beşiktaş'ta olan Arnavut golcü Ernest Muçi'ye talip oldu.

08 Mayıs 2026 10:57
Fotoğraf: AA
Trabzonspor, kiralık olarak kadrosunda bulunan Ernest Muçi hakkında nihai kararını henüz netleştirmedi. Bordo-mavili yönetimin, oyuncunun geleceğiyle ilgili teknik heyetin raporunu değerlendirmeyi sürdürdüğü öğrenildi.

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Tekke'nin Muçi'ye sıcak baktığını ifade ederken, transfer sürecindeki gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanacağını belirtti.

Arnavut futbolcunun satın alma opsiyonunun 10 Mayıs tarihinde sona ereceği belirtilirken, Karadeniz temsilcisinin bu hakkı kullanması halinde Beşiktaş'a 8.5 milyon euro ödeme yapması gerekecek.

STUTTGART DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Arnavut basınında yer alan iddialara göre, VfB Stuttgart başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liglerinden bazı kulüpler de Muçi'nin durumunu yakından takip ediyor. Alman temsilcisinin, oyuncuyla ilgili bilgi almak için Beşiktaş yönetimiyle temas kurduğu öne sürüldü.

PERFORMANSI

Sezon sonunda siyah-beyazlı ekibe geri dönmesi beklenen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 38 maçta 13 gol atıp 8 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
