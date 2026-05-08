08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Anderson Talisca çeteyi çökertti!

Kanser hastası çocuklara 70 bin euro yardım etmek isteyen Anderson Talisca, televizyondaki hesap numarasının anneye ait olmadığını fark etti, soruşturmayla dolandırıcılık ağı çökertildi. Sambacı, düzenlediği farkındalık maçlarında şiddete taviz göstermiyor.

08 Mayıs 2026 10:39
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Bu sezon Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu olmasına rağmen kaçırdığı penaltılarla eleştirilen ve bazı kesimlerde 'rahat karakter' olarak değerlendirilen Anderson Talisca'nın saha dışında hayli duyarlı ve yardımsever bir yapısı var.

Özellikle ülkesinde birçok sosyal sorumluluk projelerine katılan Anderson Talisca, çocuklar konusunda çok hassas. Bizzat etkinlikler düzenleyen ve ülkesinde dayanışma platformlarına katılan Brezilyalı yıldız futbolcu, tesadüfen büyük bir iyilik yaptı, sayesinde dolandırıcılık ağı tamamen çökertildi.

HEMEN ŞİKAYETTE BULUNDU 

Talisca, Suudi Arabistan'da futbol oynadığı sırada ülkesindeki bir televizyon kampanyası sırasında kanserli bir çocuğa 70 bin euro yardım etmek istedi. Ancak verilen hesap numarasının çocuğun annesine ait olmadığını Talisca'nın mali ekibi ortaya çıkartınca, şikayette bulunuldu. Bu şekilde çökertilen çetenin yargılanması dün Brezilya'da devam etti. 12 ailenin mağdur olduğu ve skandalın daha da büyümeden sonlandığı belirtildi. Brezilya basınından bnewsbr'deki haberde olayla ilgili şu ifadeler yer alıyor: 

"Dayanışma grubunu istismar eden çete dikkat sayesinde çöktü. Futbolcu Talisca'nın kendisi gibi yüksek değerli bağışlarda tutarsızlık fark etmesiyle her şey başladı. TV kuruluşunda çalışan pek çok kişi görevden alındı ve mahkemeye çıkacaklar. 543 bin doların izi bulundu, %75'i ailelere ulaşmadı." Öte yandan Despertacidade adlı site ise Talisca'nın düzenlediği maçlarla ilgili, "Şiddete karşı bir duruşu var. Arena T10'daki maçı Aviario'dan başka yere taşıyacak. Daha sıkı önlemler alacak" şeklinde bir haber geçti."


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
