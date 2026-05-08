Anderson Talisca çeteyi çökertti!

Bu sezon Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu olmasına rağmen kaçırdığı penaltılarla eleştirilen ve bazı kesimlerde 'rahat karakter' olarak değerlendirilen Anderson Talisca'nın saha dışında hayli duyarlı ve yardımsever bir yapısı var.



Özellikle ülkesinde birçok sosyal sorumluluk projelerine katılan Anderson Talisca, çocuklar konusunda çok hassas. Bizzat etkinlikler düzenleyen ve ülkesinde dayanışma platformlarına katılan Brezilyalı yıldız futbolcu, tesadüfen büyük bir iyilik yaptı, sayesinde dolandırıcılık ağı tamamen çökertildi.



HEMEN ŞİKAYETTE BULUNDU



Talisca, Suudi Arabistan'da futbol oynadığı sırada ülkesindeki bir televizyon kampanyası sırasında kanserli bir çocuğa 70 bin euro yardım etmek istedi. Ancak verilen hesap numarasının çocuğun annesine ait olmadığını Talisca'nın mali ekibi ortaya çıkartınca, şikayette bulunuldu. Bu şekilde çökertilen çetenin yargılanması dün Brezilya'da devam etti. 12 ailenin mağdur olduğu ve skandalın daha da büyümeden sonlandığı belirtildi. Brezilya basınından bnewsbr'deki haberde olayla ilgili şu ifadeler yer alıyor:



"Dayanışma grubunu istismar eden çete dikkat sayesinde çöktü. Futbolcu Talisca'nın kendisi gibi yüksek değerli bağışlarda tutarsızlık fark etmesiyle her şey başladı. TV kuruluşunda çalışan pek çok kişi görevden alındı ve mahkemeye çıkacaklar. 543 bin doların izi bulundu, %75'i ailelere ulaşmadı." Öte yandan Despertacidade adlı site ise Talisca'nın düzenlediği maçlarla ilgili, "Şiddete karşı bir duruşu var. Arena T10'daki maçı Aviario'dan başka yere taşıyacak. Daha sıkı önlemler alacak" şeklinde bir haber geçti."





