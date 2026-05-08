İstanbul'daki Avrupa Ligi finalinin adı belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Freiburg, evinde Braga'yı 3-1 yenip toplamda 4-3'le; Aston Villa ise Nottingham Forest'ı 4-0 mağlup edip toplamda 4-1'le eleyerek finale yükseldi. Final 20 Mayıs'ta İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak.

calendar 08 Mayıs 2026 00:00 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 00:15
İstanbul'daki Avrupa Ligi finalinin adı belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Alman temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı konuk etti.

Europa-Park'ta oynanan mücadeleyi Freiburg 3-1 kazandı.

Braga'da Mario Dorgeles 6. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 72. dakikalarda Lukas Küble ve 41. dakikada Johan Manzambi kaydetti.

Braga'nın tek golü ise 79. dakikada Pau Victor'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Freiburg, toplam skorda 4-3'lük sağlayarak adını finale yazdırdı. Braga ise turnuvaya veda etti.

Diğer yarı final rövanşında ise İngiliz ekipleri Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

İlk maçta 1-0 yenilen Aston Villa'nın sahası Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Ollie Watkins, 58. dakikada penaltıdan Emiliano Buendia ve 77 ile 80. dakikalarda John McGinn kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, toplam skorda 4-1 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Nottingham Forest ise turnuvaya veda etti.

İSTANBUL'DAKİ FİNALİN ADI: ASTON VILLA - FREIBURG

Yarı final rövanş maçlarının ardından tur atlayan Freiburg ve Aston Villa, adını finale yazdırdı. İki takım, 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.