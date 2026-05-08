İstanbul'daki Avrupa Ligi finalinin adı belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Alman temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı konuk etti.



Europa-Park'ta oynanan mücadeleyi Freiburg 3-1 kazandı.



Braga'da Mario Dorgeles 6. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 72. dakikalarda Lukas Küble ve 41. dakikada Johan Manzambi kaydetti.



Braga'nın tek golü ise 79. dakikada Pau Victor'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Freiburg, toplam skorda 4-3'lük sağlayarak adını finale yazdırdı. Braga ise turnuvaya veda etti.



Diğer yarı final rövanşında ise İngiliz ekipleri Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.



İlk maçta 1-0 yenilen Aston Villa'nın sahası Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.



Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Ollie Watkins, 58. dakikada penaltıdan Emiliano Buendia ve 77 ile 80. dakikalarda John McGinn kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Aston Villa, toplam skorda 4-1 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Nottingham Forest ise turnuvaya veda etti.



İSTANBUL'DAKİ FİNALİN ADI: ASTON VILLA - FREIBURG



Yarı final rövanş maçlarının ardından tur atlayan Freiburg ve Aston Villa, adını finale yazdırdı. İki takım, 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.



