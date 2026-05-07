Arda Turan'ın Avrupa macerası yarı finalde sona erdi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanşında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Crystal Palace'a 2-1 mağlup olarak toplamda 5-2'lik skorla elenirken, Rayo Vallecano da Strasbourg'u 1-0 yenip finale yükselerek Crystal Palace'ın rakibi oldu.

calendar 07 Mayıs 2026 23:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Turan'ın Avrupa macerası yarı finalde sona erdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-1 yenildiği İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi Crystal Palace 2-1 kazandı.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada kendi kalesine Pedrinho ve 52. dakikada Ismaila Sarr kaydetti.

Arda Turan'ın ekibinin tek golünü ise 34. dakikada Eguinaldo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Crystal Palace, toplam 5-2'lik skorla adını finale yazdıran taraf oldu. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise turnuvaya veda etti.

Bir diğer yarı final maçında ise Fransa temsilcisi Strasbourg, ilk maçta 1-0 yenildiği İspanya ekibi Rayo Vallecano'yu konuk etti.

Meinau Stadyumu'nda oynanan maçı Rayo Vallecano 1-0 kazandı.

İspanya ekibine galibiyeti getiren golü 42. dakikada Alemao kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Rayo Vallecano, toplam 2-0'lık skorla adını finale yazdırdı. Strasbourg ise turnuvaya veda eden bir diğer takım oldu.

FİNALİN ADI: CRYSTAL PALACE - RAYO VALLECANO

Yarı final rövanş maçlarının ardından tur atlayan Crystal Palace ve Rayo Vallecano, adını finale yazdırdı. İki takım, 27 Mayıs'ta oynanacak Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.