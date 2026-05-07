Arda Turan'ın Avrupa macerası yarı finalde sona erdi!

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı.



Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-1 yenildiği İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi Crystal Palace 2-1 kazandı.



Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada kendi kalesine Pedrinho ve 52. dakikada Ismaila Sarr kaydetti.



Arda Turan'ın ekibinin tek golünü ise 34. dakikada Eguinaldo kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Crystal Palace, toplam 5-2'lik skorla adını finale yazdıran taraf oldu. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise turnuvaya veda etti.



Bir diğer yarı final maçında ise Fransa temsilcisi Strasbourg, ilk maçta 1-0 yenildiği İspanya ekibi Rayo Vallecano'yu konuk etti.



Meinau Stadyumu'nda oynanan maçı Rayo Vallecano 1-0 kazandı.



İspanya ekibine galibiyeti getiren golü 42. dakikada Alemao kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Rayo Vallecano, toplam 2-0'lık skorla adını finale yazdırdı. Strasbourg ise turnuvaya veda eden bir diğer takım oldu.



FİNALİN ADI: CRYSTAL PALACE - RAYO VALLECANO



Yarı final rövanş maçlarının ardından tur atlayan Crystal Palace ve Rayo Vallecano, adını finale yazdırdı. İki takım, 27 Mayıs'ta oynanacak Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.







