Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İlk maçı 5-4 kazanan PSG, toplamda 6-5'lik skorla adını finale yazdırdı.
Fransız ekibine avantajı getiren golü, 3. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Golün asistini ise Khvicha Kvaratskhelia yaptı.
Ev sahibi Bayern Münih'in tek golü ise 90+4. dakikada Harry Kane'den geldi.
BAYERN MUNIH PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 31. dakikasında Vitinha'nın uzaklaştırdığı top, ceza sahasında Joao Neves'in açık olan eline çarptı. Hakem oyunu devam ettirdi.
PSG ÜST ÜSTE 2. KEZ FİNALDE
Son şampiyon Fransız devi geçen sezon kupayı kazandığı stadyumda Bayern Münih'i eledi ve üst üste 2. kez finale yükseldi.
PSG, geçtiğimiz sezon Inter'i farklı yenerek tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasına uzanmıştı.
FİNAL: PSG - ARSENAL
Luis Enrique yönetimindeki PSG, 30 Mayıs Cumartesi günü Budapeşte'de oynanacak finalde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.