Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

PSG, Bayern Münih'i toplamda 6-5 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Fransız devi, finalde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

calendar 06 Mayıs 2026 23:59 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2026 00:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. 

Allianz Arena'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İlk maçı 5-4 kazanan PSG, toplamda 6-5'lik skorla adını finale yazdırdı.

Fransız ekibine avantajı getiren golü, 3. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Golün asistini ise Khvicha Kvaratskhelia yaptı.

Ev sahibi Bayern Münih'in tek golü ise 90+4. dakikada Harry Kane'den geldi. 

BAYERN MUNIH PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 31. dakikasında Vitinha'nın uzaklaştırdığı top, ceza sahasında Joao Neves'in açık olan eline çarptı. Hakem oyunu devam ettirdi.

PSG ÜST ÜSTE 2. KEZ FİNALDE

Son şampiyon Fransız devi geçen sezon kupayı kazandığı stadyumda Bayern Münih'i eledi ve üst üste 2. kez finale yükseldi. 

PSG, geçtiğimiz sezon Inter'i farklı yenerek tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasına uzanmıştı. 

FİNAL: PSG - ARSENAL

Luis Enrique yönetimindeki PSG, 30 Mayıs Cumartesi günü Budapeşte'de oynanacak finalde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
