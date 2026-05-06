Trabzonspor'da Muçi'nin 10 haftadır golü yok

Trabzonspor'da kiralık forma giyen Ernest Muçi, 10 golle kariyerinin en parlak günlerini yaşarken son haftalarda sakatlıkların da etkisiyle skor üretemedi.

calendar 06 Mayıs 2026 13:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Muçi'nin 10 haftadır golü yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği bordo-mavililerde sakatlıkların da etkisiyle son haftalarda düşüşe geçti.

Beşiktaş'tan sezon başladıktan sonra satın alma opsiyonlu kiralanan Arnavut futbolcu, bordo-mavili takım formasıyla Süper Lig'de 26 karşılaşmada 10 gol kaydederken Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmada 3 gol atma sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinde, Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da oynadığı 31 karşılaşmada 13 gol kaydeden Arnavut oyuncu, Beşiktaş'taki döneminden çok daha fazla skor katkısı yaparak kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.

- 10 haftadır suskun

Ernest Muçi, sakatlıkları nedeniyle ligde 10 haftadır takımına gol katkısı yapamadı.

Bordo-mavili ekipte sezonda 13'üncü ve 22'nci haftaları kapsayan bölümde 10 gol atan Arnavut oyuncu, daha sonra fileleri havalandıramadı.

Sezonun 23. haftasında Gaziantep FK maçıyla gol suskunluğu başlayan bordo-mavili futbolcu, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor maçında da skoru değiştiremedi.

Daha sonra sakatlık yaşayan Muçi, Galatasaray, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir maçlarında forma giyemedi.

Sakatlığı atlattıktan sonra TÜMOSAN Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında görev almaya başlayan Muçi, eski formuna ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- 84 günlük suskunluk

En son ligde 14 Şubat'ta Trabzon'da oynanan Fenerbahçe müsabakasında gol kaydeden Muçi, kiralandığı Beşiktaş maçında gol atması durumunda suskunluğunu bozacak.

Muçi, siyah-beyazlı takım karşısında gol atması halinde ligde 84 gün sonra rakip fileleri havalandırmış olacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.