05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
0-3
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
1-1
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
0-0

Galatasaray'da Antalyaspor öncesi olağanüstü hal!

Kemerburgaz'da olağanüstü hal... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya maçı öncesi vitesi yükseltti. Samsun yenilgisinin ardından hata istemeyen tecrübeli teknik adam, karşılaşmayı derbi ciddiyetiyle hazırlıyor. Hedef: Kazan, 26. şampiyonluğu taraftarınla kutla!

calendar 06 Mayıs 2026 09:09
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da sezonun en kritik haftasına girilirken Kemerburgaz Tesisleri'nde adeta olağanüstü hal ilan edildi.

"HENÜZ BİTMEDİ"

Teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla tesislerde disiplin seviyesi en üst noktaya çıkarıldı, misafir girişleri tamamen yasaklandı. Takımın yalnızca sahaya ve hedefe odaklanmasını isteyen tecrübeli hoca, oyuncularına net bir mesaj verdi: "Henüz hiçbir şey bitmedi!"

Samsunspor karşısında alınan sürpriz yenilginin ardından rehavete kesinlikle izin vermeyen Buruk, Antalya mücadelesine derbi seviyesinde yaklaşıyor. Teknik ekip, rakibi en ince detayına kadar analiz ederken, oyunculara özel bireysel raporlar da sunuldu. Antrenman temposu yükseltilirken, özellikle geçiş oyunları ve set hücumu üzerine yoğunlaşıldı.

"BU MAÇ BİZİM FİNALİMİZ"

Antalyaspor'un güçlü ve dirençli yapısına dikkat çeken Buruk, savunma disiplini ve hücumda sabır vurgusu yaptı. Deneyimli teknik adam, "Bu maç bizim finalimiz" diyerek oyuncularını mental olarak da hazırlıyor. Takım içinde yapılan toplantılarda Samsun mağlubiyetinden ders çıkarılması gerektiği sık sık dile getirildi.

26. ŞAMPİYONLUK İÇİN...

Galatasaray cephesinde tüm planlar, Antalya karşısında alınacak galibiyetle birlikte şampiyonluk kutlamasını başlatmak üzerine kurulu. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular, taraftarla birlikte 26. şampiyonluğu coşkuyla kutlamak istiyor. Ancak Okan Buruk'un altını çizdiği en önemli nokta net: "Kutlama için önce kazanmak zorundayız."

Kemerburgaz'da sessizlik hakim, odak tek bir noktada: Sahaya çık, kazan ve tarihe bir not daha ekle…  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
