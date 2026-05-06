Galatasaray'da Antalyaspor öncesi olağanüstü hal!

Galatasaray'da sezonun en kritik haftasına girilirken Kemerburgaz Tesisleri'nde adeta olağanüstü hal ilan edildi.
"HENÜZ BİTMEDİ"
Teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla tesislerde disiplin seviyesi en üst noktaya çıkarıldı, misafir girişleri tamamen yasaklandı. Takımın yalnızca sahaya ve hedefe odaklanmasını isteyen tecrübeli hoca, oyuncularına net bir mesaj verdi: "Henüz hiçbir şey bitmedi!"
Samsunspor karşısında alınan sürpriz yenilginin ardından rehavete kesinlikle izin vermeyen Buruk, Antalya mücadelesine derbi seviyesinde yaklaşıyor. Teknik ekip, rakibi en ince detayına kadar analiz ederken, oyunculara özel bireysel raporlar da sunuldu. Antrenman temposu yükseltilirken, özellikle geçiş oyunları ve set hücumu üzerine yoğunlaşıldı.
"BU MAÇ BİZİM FİNALİMİZ"
Antalyaspor'un güçlü ve dirençli yapısına dikkat çeken Buruk, savunma disiplini ve hücumda sabır vurgusu yaptı. Deneyimli teknik adam, "Bu maç bizim finalimiz" diyerek oyuncularını mental olarak da hazırlıyor. Takım içinde yapılan toplantılarda Samsun mağlubiyetinden ders çıkarılması gerektiği sık sık dile getirildi.
26. ŞAMPİYONLUK İÇİN...
Galatasaray cephesinde tüm planlar, Antalya karşısında alınacak galibiyetle birlikte şampiyonluk kutlamasını başlatmak üzerine kurulu. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular, taraftarla birlikte 26. şampiyonluğu coşkuyla kutlamak istiyor. Ancak Okan Buruk'un altını çizdiği en önemli nokta net: "Kutlama için önce kazanmak zorundayız."
Kemerburgaz'da sessizlik hakim, odak tek bir noktada: Sahaya çık, kazan ve tarihe bir not daha ekle…
