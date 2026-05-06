OKC ve Pistons, serilere galibiyetle başladı

NBA play-offlarında konferans yarı finalleri salı gecesi oynanan iki karşılaşmayla başladı. Oklahoma City Thunder ile Detroit Pistons, serilerinin ilk maçlarında etkileyici galibiyetler alarak avantajı ele geçirdi.

calendar 06 Mayıs 2026 10:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Batı Konferansı yarı final serisinin açılışında Thunder, sahasında ağırladığı Los Angeles Lakers karşısında baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 108-90 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Oklahoma City ekibinde Chet Holmgren 24 sayı ve 12 ribaundluk performansıyla maçın yıldızı olurken, Shai Gilgeous-Alexander ile Ajay Mitchell de 18'er sayıyla galibiyete katkı verdi. Son şampiyon Thunder, sakatlığı nedeniyle üst üste üçüncü maçını kaçıran Jalen Williams'ın yokluğuna rağmen playofflarda namağlup ilerleyişini sürdürdü.

Saha içinden yüzde 49.4 isabet oranıyla oynayan Thunder, üç sayı çizgisinin gerisinden de 30 denemede 13 isabet buldu. Savunmada da etkili bir görüntü çizen Oklahoma City temsilcisi, Lakers'ı yüzde 41.7 şut yüzdesinde tutarken rakibine 17 top kaybı yaptırdı.

Lakers cephesinde ise sakatlığı nedeniyle son bir aydır forma giyemeyen Luka Doncic'in eksikliği hücumda ciddi şekilde hissedildi. LeBron James 27 sayı üretirken, Rui Hachimura 18 sayıyla mücadele etti. Normal sezonda 23.3 sayı ortalaması yakalayan Austin Reaves ise 16 şutta yalnızca 3 isabet bulabildi ve karşılaşmayı 8 sayıyla tamamladı.

Pistons, Cavaliers'tan 1. maçı son bölümde aldı

Doğu Konferansı'nda ise Pistons, sahasında konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı son çeyrekteki etkili oyunuyla 111-101 mağlup ederek seriye galibiyetle başladı. Detroit ekibinde Cade Cunningham 23 sayı kaydederken, Tobias Harris 20 sayı, Duncan Robinson ise 19 sayıyla öne çıkan isimler oldu.

Bu sonuçla Pistons, Cavaliers karşısında 2007 Doğu Konferansı finallerinden bu yana süren ve NBA playoff tarihinin tek rakibe karşı en uzun mağlubiyet serilerinden biri olan 12 maçlık kötü seriyi de sona erdirdi.

Cleveland tarafında Donovan Mitchell 23 sayıyla takımının en skorer ismi olsa da, yıldız oyuncunun üst üste dokuz seri açılış maçında 30 sayı barajını aşma serisi sona erdi. James Harden 22 sayı, Max Strus ise 19 sayıyla mücadele etti. Cavaliers, son çeyreğin ortalarında farkı kapatıp skoru eşitlese de maçın son bölümünde Detroit'in temposuna karşılık veremedi.

Bir önceki turdaki eleme maçında 22 sayı ve 19 ribaundla oynayan Jarrett Allen ise bu kez yalnızca 2 sayı ve 3 ribaundda kaldı.

