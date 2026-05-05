Beşiktaş taraftarından istifa çağrısı; Sergen Yalçın'a su şişesi

Konyaspor, 90+8'de Enis Bardhi'nin penaltı golüyle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Maç sonrası tribünlerden Sergen Yalçın'a tepki yağdı.

calendar 05 Mayıs 2026 22:46 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 22:50
Beşiktaş taraftarından istifa çağrısı; Sergen Yalçın'a su şişesi
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan, son saniyelerde gelen golle konuk ekip oldu.

Karşılaşma boyunca iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, maçın kaderi uzatma dakikalarında değişti. 90+8. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Enis Bardhi, ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Öte yandan karşılaşmanın ardından Beşiktaş tribünlerinde büyük tepki vardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet ederken, tecrübeli teknik adama su şişesi atıldı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
