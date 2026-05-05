05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-0DA
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Zeynep Sönmez, Roma Açık'ta 2. tura yükseldi

calendar 05 Mayıs 2026 20:25 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 21:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcu Zeynep Sönmez, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda İtalyan rakibi Jennifer Ruggeri'yi 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 düzeyindeki Roma Açık'ta bugün ilk tur maçları oynandı.

Dünya sıralamasının 65. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği Roma Açık ilk turunda ev sahibi ülkeden klasmanın 265. basamağındaki Ruggeri ile karşılaştı.

İlk sete tutuk başlayan ve sonradan açılan Zeynep, rakibi karşısında ilk seti 6-4 kaybetti.

İkinci sete hızlı başlayan milli tenisçi, rakibinin servisini 3 kez kırarak seti 6-2 aldı ve maçta durumu 1-1'e getirdi.

Müsabakanın final setinde Zeynep Sönmez, oyunda kontrolü bırakmadı ve bu seti de 6-2 aldı.

Toplamda 2 saat 7 dakika süren maçı 2-1 kazanan Zeynep Sönmez, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
