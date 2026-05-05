Spurs'te koç kadrosu hareketlenebilir; Sweeney en büyük aday

San Antonio Spurs yardımcı antrenörü Sean Sweeney, NBA genelinde başantrenör adayları arasında öne çıkmaya başladı.



NBA muhabiri KC Johnson'a göre Sweeney, ligdeki birçok boş pozisyon için "göz önünde bulundurulması gereken" isimlerden biri.



Johnson konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:



"Lig genelinde birçok takımın ilgisini çeken sıcak bir aday var: Sean Sweeney. Spurs onu bırakır mı emin değilim çünkü sezon başında önemli bir hamleydi. Ama kesinlikle takip edilmesi gereken bir isim."



Spurs'ün başarılı sezonu sonrası Sweeney'in önemi artarken, takımın onu kolay bırakmak istemeyeceği belirtiliyor.



Öte yandan Chicago Bulls, Billy Donovan ile yollarını ayırdıktan sonra yeni koç arayışına girdi.



