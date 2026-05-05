05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Göztepe Basket'in inancı tam

Göztepe Basket, Ormanspor'u eleyerek yarı finale yükseldikten sonra Bandırma Bordo serisine iddialı hazırlanırken, Süper Lig'e çıkıp Karşıyaka ile rekabet etmek istiyor.

calendar 05 Mayıs 2026 14:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe Basket'in inancı tam
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek finalinde OGM Ormanspor'u rövanşta dört uzatmaya giden maçta son saniyede 121-119 yenip eleyen Göztepe, Bandırma Parmos Bordo BK serisine iddialı hazırlanıyor.

Yarı finalde Bandırma temsilcisi ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda genel menajer Onur Aksoy değerlendirmelerde bulundu. Ormanspor'la çok çekişmeli bir seri oynadıklarını belirten Aksoy, "Ormanspor ile tüm basketbolseverlerin ilgisini çeken, belki de lig tarihine geçebilecek şekilde 4 uzatmaya giden bir maç oynadık. Sonunda kazandığımız ve yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Göztepe'ye yakışır bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Aksoy, "Bu ligdeki ilk sezonumuz ve oldukça yüksek bütçeli kadroların olduğu bir sezon oynuyoruz. Biz mücadeleyi bırakmayan, Göztepe armasına yakışır şekilde hırslı bir takım oluşturmak istedik. Bunun da meyvelerini aldığımızı düşünüyorum. Son maçta taraftarlarımızın da harika desteği vardı, böyle maçlarda taraftar desteği fark yaratan bir faktör oluyor" yorumunu yaptı.

RAKİP BANDIRMA BORDO

Onur Aksoy açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız Mehmet Sepil'in de çok yakın ilgisi ve desteği var. Son dönemdeki mücadelemizin ardından kendisinin play-off şampiyonluğu için ciddi bir prim taahhüdü de oldu. Gerek maddi gerekse de manevi olarak desteğini sezon boyunca hissettik. Camia olarak artık Bandırma Bordo serisine odaklanmış durumdayız. Hafta boyunca hazırlıklarımızı sürdürecek ve cuma günü Bandırma'ya hareket ederek kampa gireceğiz."

SÜPER LİG'DE KARŞIYAKA İLE OYNAMAK İSTİYORUZ

Onur Aksoy, Süper Lig'e yükselmeleri halinde Karşıyaka rekabetini yaşamak istediklerini de sözlerine ekleyerek, "Liglerin marka değerini rekabetler değerli kılıyor. Göztepe-Karşıyaka rekabeti basketbola da büyük heyecan getirecektir ve bu rekabetin hak ettiği yer Basketbol Süper Ligi'dir. Bu buluşmanın Karşıyaka'nın düşmesiyle değil bizim yükselmemiz ile gerçekleşmesini temenni ediyoruz. İzmir basketbol konusunda büyük potansiyellere sahip bir şehir. Bu potansiyeli göstermemiz gerek" cümlelerini kurdu.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.