Göztepe Basket'in inancı tam

Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek finalinde OGM Ormanspor'u rövanşta dört uzatmaya giden maçta son saniyede 121-119 yenip eleyen Göztepe, Bandırma Parmos Bordo BK serisine iddialı hazırlanıyor.



Yarı finalde Bandırma temsilcisi ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda genel menajer Onur Aksoy değerlendirmelerde bulundu. Ormanspor'la çok çekişmeli bir seri oynadıklarını belirten Aksoy, "Ormanspor ile tüm basketbolseverlerin ilgisini çeken, belki de lig tarihine geçebilecek şekilde 4 uzatmaya giden bir maç oynadık. Sonunda kazandığımız ve yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.



Göztepe'ye yakışır bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Aksoy, "Bu ligdeki ilk sezonumuz ve oldukça yüksek bütçeli kadroların olduğu bir sezon oynuyoruz. Biz mücadeleyi bırakmayan, Göztepe armasına yakışır şekilde hırslı bir takım oluşturmak istedik. Bunun da meyvelerini aldığımızı düşünüyorum. Son maçta taraftarlarımızın da harika desteği vardı, böyle maçlarda taraftar desteği fark yaratan bir faktör oluyor" yorumunu yaptı.



RAKİP BANDIRMA BORDO



Onur Aksoy açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:



"Başkanımız Mehmet Sepil'in de çok yakın ilgisi ve desteği var. Son dönemdeki mücadelemizin ardından kendisinin play-off şampiyonluğu için ciddi bir prim taahhüdü de oldu. Gerek maddi gerekse de manevi olarak desteğini sezon boyunca hissettik. Camia olarak artık Bandırma Bordo serisine odaklanmış durumdayız. Hafta boyunca hazırlıklarımızı sürdürecek ve cuma günü Bandırma'ya hareket ederek kampa gireceğiz."



SÜPER LİG'DE KARŞIYAKA İLE OYNAMAK İSTİYORUZ



Onur Aksoy, Süper Lig'e yükselmeleri halinde Karşıyaka rekabetini yaşamak istediklerini de sözlerine ekleyerek, "Liglerin marka değerini rekabetler değerli kılıyor. Göztepe-Karşıyaka rekabeti basketbola da büyük heyecan getirecektir ve bu rekabetin hak ettiği yer Basketbol Süper Ligi'dir. Bu buluşmanın Karşıyaka'nın düşmesiyle değil bizim yükselmemiz ile gerçekleşmesini temenni ediyoruz. İzmir basketbol konusunda büyük potansiyellere sahip bir şehir. Bu potansiyeli göstermemiz gerek" cümlelerini kurdu.







