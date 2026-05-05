05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Knicks 39 sayı fark attı, Timberwolves son anda kazandı

NBA play-off yarı finallerinde New York Knicks tarihi bir galibiyetle seriye başlarken, Minnesota Timberwolves Victor Wembanyama'nın rekor performansına rağmen son anda kazandı.

calendar 05 Mayıs 2026 09:52 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 09:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Knicks 39 sayı fark attı, Timberwolves son anda kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA play-off yarı finallerinde New York Knicks tarihi bir galibiyetle seriye başlarken, Minnesota Timberwolves Victor Wembanyama'nın rekor performansına rağmen son anda kazandı.

New York Knicks, Doğu Konferansı yarı final serisi 1. maçında Philadelphia 76ers karşısında adeta şov yaptı. Jalen Brunson'ın 35 sayılık performansıyla sahadan 137-98 galip ayrılan Knicks, NBA playoff tarihine geçen bir seriyi sürdürdü.

Brunson, 35 sayısının 27'sini ilk yarıda kaydederken; New York ekibi %63 saha içi isabet oranıyla oynadı ve mücadelede 40 sayıya kadar fark yakaladı. OG Anunoby 18 sayıyla katkı verirken, Karl-Anthony Towns ve Mikal Bridges 17'şer sayıyla oynadı. Towns ayrıca sadece 20 dakikada 6 ribaund ve 6 asist üretti.

Atlanta serisinde 2-1 geri düştükten sonra çıkışa geçen Knicks, üst üste dört galibiyetini toplam 135 sayı farkla elde etti. New York temsilcisi ayrıca NBA tarihinde üst üste üç playoff maçını en az 25 sayı farkla kazanan ilk takım oldu.

Philadelphia cephesinde ise Paul George 17 sayıyla öne çıkarken, Joel Embiid 3/11 saha içi isabetiyle 14 sayıda kaldı. Tyrese Maxey ise ilk basketini ikinci çeyreğin beşinci dakikasında bulabildi ve maçı 13 sayıyla tamamladı.

Wolves son ana kadar geldi, yapamadı

Batı Konferansı'nda ise Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs karşısında zorlu geçen mücadeleyi 104-102 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Sakatlıktan beklenenden erken dönen Anthony Edwards, 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ancak gecenin en dikkat çeken performansı Victor Wembanyama'dan geldi.

Fransız yıldız 11 sayı, 15 ribaund ve 12 blokla playoff tarihinde blok istatistiği tutulmaya başlandığından bu yana triple-double yapan nadir oyuncular arasına girdi ve 12 blokla playoff rekoru kırdı.

Son anları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Spurs, bitime 31 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi. Ancak son hücumda Julian Champagnie'nin üçlük denemesi isabet bulmadı ve ekip sahadan mağlup ayrıldı.

Timberwolves'ta Julius Randle 21 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparken; Spurs cephesinde Dylan Harper 18 sayı, Champagnie ve Stephon Castle ise 17'şer sayıyla mücadele etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.