Knicks 39 sayı fark attı, Timberwolves son anda kazandı

NBA play-off yarı finallerinde New York Knicks tarihi bir galibiyetle seriye başlarken, Minnesota Timberwolves Victor Wembanyama'nın rekor performansına rağmen son anda kazandı.



New York Knicks, Doğu Konferansı yarı final serisi 1. maçında Philadelphia 76ers karşısında adeta şov yaptı. Jalen Brunson'ın 35 sayılık performansıyla sahadan 137-98 galip ayrılan Knicks, NBA playoff tarihine geçen bir seriyi sürdürdü.



Brunson, 35 sayısının 27'sini ilk yarıda kaydederken; New York ekibi %63 saha içi isabet oranıyla oynadı ve mücadelede 40 sayıya kadar fark yakaladı. OG Anunoby 18 sayıyla katkı verirken, Karl-Anthony Towns ve Mikal Bridges 17'şer sayıyla oynadı. Towns ayrıca sadece 20 dakikada 6 ribaund ve 6 asist üretti.



Atlanta serisinde 2-1 geri düştükten sonra çıkışa geçen Knicks, üst üste dört galibiyetini toplam 135 sayı farkla elde etti. New York temsilcisi ayrıca NBA tarihinde üst üste üç playoff maçını en az 25 sayı farkla kazanan ilk takım oldu.



Philadelphia cephesinde ise Paul George 17 sayıyla öne çıkarken, Joel Embiid 3/11 saha içi isabetiyle 14 sayıda kaldı. Tyrese Maxey ise ilk basketini ikinci çeyreğin beşinci dakikasında bulabildi ve maçı 13 sayıyla tamamladı.



Wolves son ana kadar geldi, yapamadı



Batı Konferansı'nda ise Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs karşısında zorlu geçen mücadeleyi 104-102 kazanarak seride 1-0 öne geçti.



Sakatlıktan beklenenden erken dönen Anthony Edwards, 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ancak gecenin en dikkat çeken performansı Victor Wembanyama'dan geldi.



Fransız yıldız 11 sayı, 15 ribaund ve 12 blokla playoff tarihinde blok istatistiği tutulmaya başlandığından bu yana triple-double yapan nadir oyuncular arasına girdi ve 12 blokla playoff rekoru kırdı.



Son anları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Spurs, bitime 31 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi. Ancak son hücumda Julian Champagnie'nin üçlük denemesi isabet bulmadı ve ekip sahadan mağlup ayrıldı.



Timberwolves'ta Julius Randle 21 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparken; Spurs cephesinde Dylan Harper 18 sayı, Champagnie ve Stephon Castle ise 17'şer sayıyla mücadele etti.



