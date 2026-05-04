04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
0-2DA
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Real Madrid'de Mbappe krizi

Kylian Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle idmanlara çıkmazken kız arkadaşı Ester Exposito ile İtalya'ya tatile gitmesi, Real Madrid içinde rahatsızlık yarattı.

calendar 04 Mayıs 2026 16:59
Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de Mbappe krizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Real Madrid'in Fransız golcüsü Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalırken İtalya'ya yaptığı seyahat, kulüp içinde tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz akşam oynanan Espanyol maçı öncesi kız arkadaşı Ester Exposito ile birlikte İtalya'da bir teknede görülen Mbappe'nin bu anları hem taraftarlar tarafından hem de takımın yıldızı isimleri tarafından hoş karşılanmadı.

AS'ın haberine göre; oyuncunun gözlerden uzak kalmaması ve kameralardan kaçınmaması takım içinde rahatsızlık yarattı.

Bu sezon eflatun-beyazlı formayla 41 resmi maçta 41 gol kaydeden Mbappe, 6 kez de asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.