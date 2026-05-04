Real Madrid'de Mbappe krizi

Real Madrid'in Fransız golcüsü Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalırken İtalya'ya yaptığı seyahat, kulüp içinde tepkilere neden oldu.



Geçtiğimiz akşam oynanan Espanyol maçı öncesi kız arkadaşı Ester Exposito ile birlikte İtalya'da bir teknede görülen Mbappe'nin bu anları hem taraftarlar tarafından hem de takımın yıldızı isimleri tarafından hoş karşılanmadı.



AS'ın haberine göre; oyuncunun gözlerden uzak kalmaması ve kameralardan kaçınmaması takım içinde rahatsızlık yarattı.



Bu sezon eflatun-beyazlı formayla 41 resmi maçta 41 gol kaydeden Mbappe, 6 kez de asist yaptı.



