04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Magic koçu Mosley'den veda niteliğinde sözler

Orlando Magic başantrenörü Jamahl Mosley, takımının ilk turda elenmesinin ardından geleceğine yönelik belirsizlik sürerken, görevde geçirdiği beş yılın gelişim sürecinden memnun olduğunu dile getirdi.

calendar 04 Mayıs 2026 12:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Magic koçu Mosley'den veda niteliğinde sözler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Orlando Magic başantrenörü Jamahl Mosley, takımının ilk turda elenmesinin ardından geleceğine yönelik belirsizlik sürerken, görevde geçirdiği beş yılın gelişim sürecinden memnun olduğunu dile getirdi.

Detroit Pistons'a karşı oynanan ve 116-94 kaybedilen 7. maçın ardından konuşan Mosley, takımının gelişiminden gurur duyduğunu ifade etti.

Mosley, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bu oyuncularla birlikte olmak inanılmaz bir yolculuktu. Gelişimleri, iletişimleri... En başından beri savunma odaklı, birlik içinde oynayan ve sürekli iletişim kuran bir takım olacağımızı söyledik. Son düdüğe kadar mücadele eden bir ekip olduk ve son beş yılda çoğunlukla bunu sahaya yansıttık."

Takım içi iletişim ve liderlik gelişimine özellikle vurgu yapan Mosley, kazanma-kaybetme istatistiklerinin her şeyi yansıtmadığını belirtti:

"Her oyuncunun gelişimi, liderliği ve birbirleriyle kurdukları iletişim çok değerliydi. Bu her zaman galibiyetlere yansımayabilir ama gelişimi net şekilde görebiliyorsunuz. Zor zamanlarda kendine bakabilmek ve sorumluluk almak önemli. Bu yıl bunu sıkça yaşadık."

Magic için sezon dramatik bir şekilde sona erdi. Takım, Doğu'nun lideri Pistons karşısında seride 3-1 öne geçmesine rağmen büyük bir çöküş yaşayarak seriyi kaybetti.

2021 yılında göreve gelen Mosley, takımı 2024'te yeniden playofflara taşımayı başarmıştı. Ancak Magic, üst üste üçüncü kez ilk turda elenerek beklentilerin gerisinde kaldı.

Takımın çekirdeğini güçlendirmek adına Desmond Bane transfer edilmesine rağmen sezon genel anlamda hayal kırıklığı olarak değerlendirildi.

Mosley ise tüm belirsizliklere rağmen takımın gelişimini görmekten memnun olduğunu belirtti:

"Oyuncuların ailelerine bakabilecek noktaya gelmesi bile başlı başına güzel bir şey. Bu organizasyon bu konuda çok iyi iş çıkardı. Taraftarlarımız da her süreçte yanımızda oldu. İşte basketbolun ve Orlando Magic'in başantrenörü olmanın güzelliği bu."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.