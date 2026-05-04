Magic koçu Mosley'den veda niteliğinde sözler

Orlando Magic başantrenörü Jamahl Mosley, takımının ilk turda elenmesinin ardından geleceğine yönelik belirsizlik sürerken, görevde geçirdiği beş yılın gelişim sürecinden memnun olduğunu dile getirdi.



Detroit Pistons'a karşı oynanan ve 116-94 kaybedilen 7. maçın ardından konuşan Mosley, takımının gelişiminden gurur duyduğunu ifade etti.



Mosley, açıklamasında şu sözlere yer verdi:



"Bu oyuncularla birlikte olmak inanılmaz bir yolculuktu. Gelişimleri, iletişimleri... En başından beri savunma odaklı, birlik içinde oynayan ve sürekli iletişim kuran bir takım olacağımızı söyledik. Son düdüğe kadar mücadele eden bir ekip olduk ve son beş yılda çoğunlukla bunu sahaya yansıttık."



Takım içi iletişim ve liderlik gelişimine özellikle vurgu yapan Mosley, kazanma-kaybetme istatistiklerinin her şeyi yansıtmadığını belirtti:



"Her oyuncunun gelişimi, liderliği ve birbirleriyle kurdukları iletişim çok değerliydi. Bu her zaman galibiyetlere yansımayabilir ama gelişimi net şekilde görebiliyorsunuz. Zor zamanlarda kendine bakabilmek ve sorumluluk almak önemli. Bu yıl bunu sıkça yaşadık."



Magic için sezon dramatik bir şekilde sona erdi. Takım, Doğu'nun lideri Pistons karşısında seride 3-1 öne geçmesine rağmen büyük bir çöküş yaşayarak seriyi kaybetti.



2021 yılında göreve gelen Mosley, takımı 2024'te yeniden playofflara taşımayı başarmıştı. Ancak Magic, üst üste üçüncü kez ilk turda elenerek beklentilerin gerisinde kaldı.



Takımın çekirdeğini güçlendirmek adına Desmond Bane transfer edilmesine rağmen sezon genel anlamda hayal kırıklığı olarak değerlendirildi.



Mosley ise tüm belirsizliklere rağmen takımın gelişimini görmekten memnun olduğunu belirtti:



"Oyuncuların ailelerine bakabilecek noktaya gelmesi bile başlı başına güzel bir şey. Bu organizasyon bu konuda çok iyi iş çıkardı. Taraftarlarımız da her süreçte yanımızda oldu. İşte basketbolun ve Orlando Magic'in başantrenörü olmanın güzelliği bu."



