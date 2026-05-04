04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Altay'da belirsizlik hakim

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da yapılacak başkanlık seçimi için herhangi bir aday çıkmadı.

04 Mayıs 2026 13:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2025-2026 sezonunu kümede kalıp bitiren Altay'da olağanüstü genel kurul 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle haftaya ertelenen genel kurul, saat 18.00'de Atatürk Stadı içinde yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği'nde düzenlenecek.

Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle uzun süredir transfer yasağını açamayan ve eski futbolcularına olan borçları nedeniyle puan silme cezalarıyla karşı karşıya gelen siyah-beyazlılarda henüz bir başkan adayı çıkmadı.

Mevcut Başkan Sinan Kanlı'nın ise önümüzdeki haftaya kadar nasıl bir karar alacağı da merak konusu oldu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
