Altay'da belirsizlik hakim

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2025-2026 sezonunu kümede kalıp bitiren Altay'da olağanüstü genel kurul 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.



Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle haftaya ertelenen genel kurul, saat 18.00'de Atatürk Stadı içinde yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği'nde düzenlenecek.



Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle uzun süredir transfer yasağını açamayan ve eski futbolcularına olan borçları nedeniyle puan silme cezalarıyla karşı karşıya gelen siyah-beyazlılarda henüz bir başkan adayı çıkmadı.



Mevcut Başkan Sinan Kanlı'nın ise önümüzdeki haftaya kadar nasıl bir karar alacağı da merak konusu oldu.