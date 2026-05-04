Yakup Kırtay için transfer açıklaması!

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, şampiyonluk sonrası A Spor'da açıklamalarda bulundu.
Ahmet Dal, Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer gündemine gelen ve geleceği büyük bir merak konusu olan 22 yaşındaki stoperleri Yakup Kırtay için, "Transfer yasağı döneminde altyapıdan yetiştirdiğimiz Yakup Kırtay kardeşimize ilk profesyonel sözleşmesini biz imzalamıştık. Yakup geçen sene de kulüplerin radarındaydı ama biz onun kalmasını istedik, o da bizi yanıltmadı. Birçok kulüpten Yakup için teklif alıyoruz, Avrupa'dan da durumunu soranlar oldu ama Yakup Kırtay'ın Erzurumspor'daki misyonunu tamamladığını düşünmüyorum. Önümüzdeki sene inşallah Süper Lig'de bir yıl daha Yakup'un değerine değer katması benim gönlümden geçen şey." dedi.
22 yaşındaki Yakup Kırtay, bu sezon Erzurumspor formasıyla 35 maçta süre buldu. Genç stoper, savunma performansının yanı sıra 1 gol ve 1 asistle skor katkısı da verdi.
