04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Semih'e güldüren teklif

Cagliari'nin Semih Kılıçsoy için yaptığı 6 milyon Euro'luk bonservis teklifini reddeden Beşiktaş Yönetimi, 20 yaşındaki genç yetenekle yola devam etme kararı aldı.

calendar 04 Mayıs 2026 09:32 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 09:34
Fotoğraf: X.com
Siyah-beyazlılarda yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, genç oyuncuların geleceği de netlik kazanmaya başladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Semih Kılıçsoy'un 12 milyon Euro olan satın alma opsiyonunda indirim talep etti.

Çizme temsilcisinin bu doğrultuda Siyah-Beyazlı kulübe ilettiği 6 milyon Euro'luk teklif, Beşiktaş yönetimi tarafından kesin bir dille geri çevrildi.

SERGEN YALÇIN'IN KARARI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimle yaptığı görüşmede, "Bu rakama Semih'in yerini dolduramayız" diyerek oyuncunun kalması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

Bu rapor doğrultusunda 20 yaşındaki hücum oyuncusunun yaz kampında takımla birlikte olacağı ve gelecek sezon da kadroda yer alacağı belirtildi.

OPSİYON ŞARTI GEÇERLİ

Beşiktaş Yönetimi, Cagliari'nin mevcut 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemesi halinde ise satışa onay verebileceğini bildirdi. Aksi takdirde Semih Kılıçsoy, yeni sezonda Kara Kartal'ın başarısı için ter dökmeye devam edecek. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
