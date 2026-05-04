Semih'e güldüren teklif

Siyah-beyazlılarda yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, genç oyuncuların geleceği de netlik kazanmaya başladı.İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, sezon başında Beşiktaş 'tan kiraladığı Semih Kılıçsoy'un 12 milyon Euro olan satın alma opsiyonunda indirim talep etti.

Çizme temsilcisinin bu doğrultuda Siyah-Beyazlı kulübe ilettiği 6 milyon Euro'luk teklif, Beşiktaş yönetimi tarafından kesin bir dille geri çevrildi.





SERGEN YALÇIN'IN KARARI





Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimle yaptığı görüşmede, "Bu rakama Semih'in yerini dolduramayız" diyerek oyuncunun kalması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.



Bu rapor doğrultusunda 20 yaşındaki hücum oyuncusunun yaz kampında takımla birlikte olacağı ve gelecek sezon da kadroda yer alacağı belirtildi.





OPSİYON ŞARTI GEÇERLİ





Beşiktaş Yönetimi, Cagliari'nin mevcut 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemesi halinde ise satışa onay verebileceğini bildirdi. Aksi takdirde Semih Kılıçsoy, yeni sezonda Kara Kartal'ın başarısı için ter dökmeye devam edecek.



