Kayserispor ile Eyüpspor puanları paylaştı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Eyüpspor, 4. dakikada Luccas Claro'nun golüyle öne geçti.



Kayserispor'un 45+6. dakikada Fedor Chalov ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Sarı kırmızılı ekip, 60. dakikada Indrit Tuci'nin golüyle skora dengeyi getirdi.



Son 3 maçından 7 puan çıkaran Eyüpspor, puanını 29 yaptı ve küme düşme hattının 1 puan üstünde yer aldı.



Kayserispor ise puanını 27 yaptı ve bitime 2 hafta kala kümede kalma barajının 2 puan altında kaldı.



Eyüpspor, gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sağ taraftan Calegari'nin kullandığı kornerde altıpas içerisinde savunmanın arasından iyi yükselen Claro'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



10. dakika hızlı gelişen Eyüpspor atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Umut Meraş'ın sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.



19. dakikada Cardoso'nun sol taraftan kullandığı kornerde altpasın biraz gerisinden Onugkha'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.



33. dakikada Eyüpspor ikinci gole yaklaştı. Calegari'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Umut Bozok'un şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.



42. dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Metehan Altunbaş, önünde kalan topa vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.



45+5. dakikada Kayserispor'da Chalov, ceza sahası içerisinde önünde kalan topu filelerle buluşturdu. VAR'ın uyarısının ardından saha kenarında pozisyonu izleyen maçın hakemi Mehmet Türkmen, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Semih Güler'in pasında sol çaprazda topla buluşan Tuci'nin içeriye yönelerek kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak taca çıktı.



54. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, Tuci'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta sol çaprazda topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta kaleci Jankat Yılmaz sağına uzanarak topu çeldi.



60. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Cardoso'nun kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



62. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Yao'nun uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



86. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasında ön direğe koşu yapan Benes'in vuruşunda, top az farkla auta çıktı.



90+1. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında arka direğe koşu yapan Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda, top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.



Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.



Stat: RHG Enertürk Enerji



Hakemler: Mehmet Türkmen, Candaş Elbil, Murat Şener



Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Katongo, Semih Güler, Denswil (Dk. 46 Ramazan Civelek), Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 82 Görkem Sağlam), Benes, Chalov (Dk. 82 Talha Sarıarslan), Cardoso, Makarov (Dk. 70 Furkan Soyalp), Onugkha (Dk. 44 Tuci)



ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari (Dk. 80 Talha Ülvan), Claro, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Metehan Altunbaş (Dk. 80 Onguene), Taşkın İlter (Dk. 61Baran Ali Gezek), Legowski, Radu, Yao (Dk. 68 Pintor), Umut Bozok



Goller: Dk. 4 Claro (ikas Eyüpspor), Dk. 60 Tuci (Zecorner Kayserispor)



