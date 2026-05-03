03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
0-0
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
1-3
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
2-1
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-1
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
1-1
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
0-062'
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
1-0
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
1-1
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
1-1
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
1-0
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
1-1
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
1-2
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
3-0
03 Mayıs
Lyon-Rennes
4-2
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
0-289'
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
1-1
03 Mayıs
Inter-Parma
2-0
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-1
03 Mayıs
Paris FC-Brest
4-0
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0

Kayserispor ile Eyüpspor puanları paylaştı!

Düşme hattı için kritik mücadelede Kayserispor, evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 03 Mayıs 2026 22:06 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 22:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Eyüpspor, 4. dakikada Luccas Claro'nun golüyle öne geçti.

Kayserispor'un 45+6. dakikada Fedor Chalov ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Sarı kırmızılı ekip, 60. dakikada Indrit Tuci'nin golüyle skora dengeyi getirdi.

Son 3 maçından 7 puan çıkaran Eyüpspor, puanını 29 yaptı ve küme düşme hattının 1 puan üstünde yer aldı.

Kayserispor ise puanını 27 yaptı ve bitime 2 hafta kala kümede kalma barajının 2 puan altında kaldı.

Eyüpspor, gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sağ taraftan Calegari'nin kullandığı kornerde altıpas içerisinde savunmanın arasından iyi yükselen Claro'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

10. dakika hızlı gelişen Eyüpspor atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Umut Meraş'ın sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

19. dakikada Cardoso'nun sol taraftan kullandığı kornerde altpasın biraz gerisinden Onugkha'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

33. dakikada Eyüpspor ikinci gole yaklaştı. Calegari'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Umut Bozok'un şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

42. dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Metehan Altunbaş, önünde kalan topa vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+5. dakikada Kayserispor'da Chalov, ceza sahası içerisinde önünde kalan topu filelerle buluşturdu. VAR'ın uyarısının ardından saha kenarında pozisyonu izleyen maçın hakemi Mehmet Türkmen, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Semih Güler'in pasında sol çaprazda topla buluşan Tuci'nin içeriye yönelerek kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak taca çıktı.

54. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, Tuci'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta sol çaprazda topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta kaleci Jankat Yılmaz sağına uzanarak topu çeldi.

60. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Cardoso'nun kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

62. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Yao'nun uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

86. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasında ön direğe koşu yapan Benes'in vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında arka direğe koşu yapan Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda, top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Mehmet Türkmen, Candaş Elbil, Murat Şener

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Katongo, Semih Güler, Denswil (Dk. 46 Ramazan Civelek), Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 82 Görkem Sağlam), Benes, Chalov (Dk. 82 Talha Sarıarslan), Cardoso, Makarov (Dk. 70 Furkan Soyalp), Onugkha (Dk. 44 Tuci)

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari (Dk. 80 Talha Ülvan), Claro, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Metehan Altunbaş (Dk. 80 Onguene), Taşkın İlter (Dk. 61Baran Ali Gezek), Legowski, Radu, Yao (Dk. 68 Pintor), Umut Bozok

Goller: Dk. 4 Claro (ikas Eyüpspor), Dk. 60 Tuci (Zecorner Kayserispor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
