Fatih Karagümrük, ligde direniyor!

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük, 1-0'lık skorla kazandı.



Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 17. dakikada Tiago Çukur attı.



Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu, 45+5. dakikada penaltıdan yararlanamadı.



Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, bu sonuçla 24 puana yükseldi ve umutlarını son iki haftaya taşıdı. Süper Lig'de 28 puanda kalan Gençlerbirliği, küme düşme hattına geriledi.



Ligin gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Berkay Özcan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı kurtardı.



17. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Berkay Özcan'ın uzun pasında ceza sahası sağ çaprazdaki Lichnovsky, kafayla topu altıpas çizgisine indirdi. Bu noktada bulunan Tiago Çukur, kaleci Velho'nun da çıkmasıyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0



24. dakikada Abdurrahim Dursun'un pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun arka direğe ortasında topla buluşan Traore'nin vuruşunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı çeldi.



45+5. dakikada Gençlerbirliği penaltıdan yararlanamadı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Adama Traore, Lichnovsky'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda, kaleci Grbic ayaklarıyla gole izin vermedi.



Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





54. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ortasında Fatih Karagümrük'ün oyuncusu Kranevitter'e çarpan top, altıpas çizgisine doğru yöneldi. Bu noktada bulunan Koita'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.



55. dakikada Fıratcan Üzüm'ün sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Abdurrahim Dursun, penaltı noktasında bulunan Tongya'ya meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, Kranevitter topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında da kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kontrol etti.



66. dakikada Traore'nin sağ kanattan ortasında altıpas çizgi üzerinde bulunan Goutas'ın kafa vuruşunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı sağına yatarak çeldi.



Fatih Karagümrük, maçtan 1-0 galip ayrıldı.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çavuş, Özcan Sultanoğlu



Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Ahmed Traore (Dk. 46 Serginho), Kranevitter, Berkay Özcan (Dk. 59 Bartuğ Elmaz), Barış Kalaycı (Dk. 46 Larsson), Tiago Çukur (Dk. 84 Anıl Yiğit Çınar), Babicka (Dk. 90+3 Çağtay Kurukalıp)



Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun (Dk. 82 Oğulcan Ülgün), Diabate, Samed Onur (Dk. 69 Cihan Çanak), Adama Traore (Dk. 78 Niang), Tongya (Dk. 82 Pereira), Metehan Mimaroğlu (Dk. 78 Göktan Gürpüz), Koita



Gol: Dk. 17 Tiago Çukur (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 45+4 Lichnovsky, Dk. 70 Tiago Çukur (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 45+6 Goutas, Dk. 49 Abdurrahim Dursun (Natura Dünyası Gençlerbirliği)







