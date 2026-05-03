03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
0-0
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
1-3
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
2-1
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-1
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
1-1
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
0-059'
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
1-0
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
1-1
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
1-1
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
1-0
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
1-1
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
1-2
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
3-0
03 Mayıs
Lyon-Rennes
4-2
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
0-285'
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
1-1
03 Mayıs
Inter-Parma
2-0
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-1
03 Mayıs
Paris FC-Brest
4-0
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0

Fatih Karagümrük, ligde direniyor!

Süper Lig'de son sırada yer alan Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

03 Mayıs 2026 21:56 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 22:12
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük, 1-0'lık skorla kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 17. dakikada Tiago Çukur attı.

Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu, 45+5. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, bu sonuçla 24 puana yükseldi ve umutlarını son iki haftaya taşıdı. Süper Lig'de 28 puanda kalan Gençlerbirliği, küme düşme hattına geriledi.

Ligin gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Berkay Özcan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı kurtardı.

17. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Berkay Özcan'ın uzun pasında ceza sahası sağ çaprazdaki Lichnovsky, kafayla topu altıpas çizgisine indirdi. Bu noktada bulunan Tiago Çukur, kaleci Velho'nun da çıkmasıyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

24. dakikada Abdurrahim Dursun'un pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun arka direğe ortasında topla buluşan Traore'nin vuruşunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı çeldi.

45+5. dakikada Gençlerbirliği penaltıdan yararlanamadı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Adama Traore, Lichnovsky'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda, kaleci Grbic ayaklarıyla gole izin vermedi.

Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


54. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ortasında Fatih Karagümrük'ün oyuncusu Kranevitter'e çarpan top, altıpas çizgisine doğru yöneldi. Bu noktada bulunan Koita'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

55. dakikada Fıratcan Üzüm'ün sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Abdurrahim Dursun, penaltı noktasında bulunan Tongya'ya meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, Kranevitter topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında da kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kontrol etti.

66. dakikada Traore'nin sağ kanattan ortasında altıpas çizgi üzerinde bulunan Goutas'ın kafa vuruşunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı sağına yatarak çeldi.

Fatih Karagümrük, maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çavuş, Özcan Sultanoğlu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Ahmed Traore (Dk. 46 Serginho), Kranevitter, Berkay Özcan (Dk. 59 Bartuğ Elmaz), Barış Kalaycı (Dk. 46 Larsson), Tiago Çukur (Dk. 84 Anıl Yiğit Çınar), Babicka (Dk. 90+3 Çağtay Kurukalıp)

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun (Dk. 82 Oğulcan Ülgün), Diabate, Samed Onur (Dk. 69 Cihan Çanak), Adama Traore (Dk. 78 Niang), Tongya (Dk. 82 Pereira), Metehan Mimaroğlu (Dk. 78 Göktan Gürpüz), Koita

Gol: Dk. 17 Tiago Çukur (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Lichnovsky, Dk. 70 Tiago Çukur (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 45+6 Goutas, Dk. 49 Abdurrahim Dursun (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.