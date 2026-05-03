Arda Turan, Ukrayna'da şampiyonluğa gidiyor!

Ukrayna Premier Lig'in 26. haftasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen maçı 2-1'lik skorla kazandı.



Dinamo Kiev, 13. dakikada Matviy Ponomarenko'nun attığı golle Shakhtar Donetsk karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Shakhtar Donetsk, 50. dakikada Lucas dos Santos Ferreira ile 1-1'lik beraberliği buldu. Shakhtar Donetsk, 68. dakikada Lassina Traore'nin golüyle maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, bu skorun ardından ligde 63 puana yükseldi. Shakhtar, ligin son 4 haftasına en yakın takipçisi LNZ Cherkasy'nin 10 puan önünde giriyor. Dinamo Kiev, bu mağlubiyetle 47 puanda kaldı.



Shakhtar Donetsk, ligin gelecek haftasında SK Poltava ile puan mücadelesi verecek. Dinamo Kiev, LNZ Cherkasy ile karşı karşıya gelecek.



Shakhtar Donetsk, hafta arasında perşembe günü Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak. Shakhtar Donetsk, İngiliz ekibine karşı ilk maçı 3-1 kaybetmişti.



