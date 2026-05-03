03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
0-089'
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
1-3
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
2-174'
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-1
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
1-185'
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
1-086'
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
1-189'
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
1-177'
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
1-0
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
0-160'
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
0-2DA
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
3-0
03 Mayıs
Lyon-Rennes
0-03'
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
1-1
03 Mayıs
Inter-Parma
0-02'
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-1
03 Mayıs
Paris FC-Brest
4-0
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Arda Turan, Ukrayna'da şampiyonluğa gidiyor!

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, ligde Dinamo Kiev'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Shakhtar Donetsk, son 4 haftaya en yakın takipçisi LNZ Cherkasy'nin 10 puan önünde giriyor.

03 Mayıs 2026 19:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ukrayna Premier Lig'in 26. haftasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Dinamo Kiev, 13. dakikada Matviy Ponomarenko'nun attığı golle Shakhtar Donetsk karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Shakhtar Donetsk, 50. dakikada Lucas dos Santos Ferreira ile 1-1'lik beraberliği buldu. Shakhtar Donetsk, 68. dakikada Lassina Traore'nin golüyle maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, bu skorun ardından ligde 63 puana yükseldi. Shakhtar, ligin son 4 haftasına en yakın takipçisi LNZ Cherkasy'nin 10 puan önünde giriyor. Dinamo Kiev, bu mağlubiyetle 47 puanda kaldı.

Shakhtar Donetsk, ligin gelecek haftasında SK Poltava ile puan mücadelesi verecek. Dinamo Kiev, LNZ Cherkasy ile karşı karşıya gelecek.

Shakhtar Donetsk, hafta arasında perşembe günü Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak. Shakhtar Donetsk, İngiliz ekibine karşı ilk maçı 3-1 kaybetmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
