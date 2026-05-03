Manchester United'dan tarihi zafer!

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 3-2'lik skorla kazandı.Manchester United, 6. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle öne geçti.Benjamin Sesko, 22. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Golün ardından 3 dakika boyunca VAR kontrolü oldu ancak gol geçerli sayıldı.İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 47. dakikada Dominik Szoboszlai'nin müthiş golüyle farkı 1'e indirdi.56. dakikada kaleci Senne Lammens'in hatasını değerlendiren Cody Gakpo, skora eşitliği getirdi.Manchester United, 77. dakikada Kobbie Mainoo'nun golüyle galibiyete uzandı.Manchester United altyapısından yetişen Mainoo, kırmızı formayı giydiği 50. maçta ilk golünü attı.Liverpool'a karşı 10 sezon sonra her iki lig maçını da kazanan Manchester United, evinde oynadığı son 8 lig maçının da 7'sinde galip geldi ve puanını 64'e yükseltti.3 hafta sonra mağlup olan Liverpool 58 puanda kaldı.Manchester United, gelecek hafta Sunderland'e konuk olacak. Liverpool ise Chelsea'yi konuk edecek.