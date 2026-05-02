Haber Tarihi: 02 Mayıs 2026 17:39 -
Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Amedspor puan durumu!
TFF 1. Lig'de nefeslerin tutulduğu o muazzam final haftasına (38. hafta) girilirken, gözler tamamen Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler'e çevrildi! Deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile kozlarını paylaşacak olan Diyarbakır temsilcisi, sezonun en kritik 90 dakikasına çıkmaya hazırlanıyor. Arama motorlarında sabahtan bu yana "Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Iğdır FK - Amed SK maçı saat kaçta, şifresiz mi? Güncel Amedspor puan durumu ne?" sorguları spor sayfalarını kelimenin tam anlamıyla ablukaya almış durumda. İşte şampiyonluk ve play-off hesapları yapan taraftarları ekran başına kilitleyecek o tarihi karşılaşmanın yayın bilgileri ve ligdeki son tablo...
Takımını desteklemek ve o tarihi başlama vuruşunu kaçırmak istemeyen milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Iğdır Şehir Stadyumu'nda kıyametin kopacağı o devasa maç saat kaçta başlayacak?
IĞDIR FK - AMED SK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Kısa, net ve hemen formalarınızı giymenizi sağlayacak o cevap: TFF 1. Lig'in 38. ve son haftasındaki Iğdır FK - Amed SK karşılaşması, BUGÜN (2 Mayıs 2026 Cumartesi) saat tam 16.00'da oynanacaktır!Süper Lig biletini cebine koymak veya play-off avantajını korumak isteyen Amedspor için telafisi olmayan bu devasa 90 dakika, Iğdır Şehir Stadyumu'nun o zorlu atmosferinde gerçekleşecek.
IĞDIR - AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Iğdır - Amedspor maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. IĞDIR - AMEDSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
JI BO TEMAŞEKIRINA ZINDÎ YA MAÇA ÎDIR - AMEDSPORÊ LI VIR KLIK BIKIN
IĞDIR - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
TFF 1. Lig'de bu Iğdır, Amedspor ile karşı karşıya gelecek. Iğdır - Amedspor maçı TRT Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR? (ŞİFRESİZ Mİ?)
Maçı evinin konforunda, televizyonundan veya tabletinden izlemek isteyen taraftarların aradığı o klasik yayıncı sorusunun cevabına gelelim:Dev karşılaşma aynı anda birkaç farklı platformdan futbolseverlerle buluşacak:Şifreli Yayın: Karşılaşma, beIN Sports platformunun beIN Sports 2 kanalından canlı ve kesintisiz olarak yayınlanacaktır.Açık ve Dijital Yayınlar: Maçı ayrıca TRT Kurdî, dijital platform Tabii üzerinden ve TFF 1. Lig maçlarının heyecanını aynı anda yaşatan TRT Spor Konferans yayını aracılığıyla da canlı olarak takip edebilirsiniz.AMEDSPOR PUAN DURUMU 2026 (SON HAFTA TABLOSU)
Gelelim taraftarın kalp atışlarını hızlandıran o matematik hesaplarına! TFF 1. Lig'de sezonun son maçına çıkılırken (37 maç oynandı, 38. haftaya girildi), Amedspor'un zirve yarışındaki konumu kelimenin tam anlamıyla nefes kesiyor.Güncel Tablo: Amed Sportif Faaliyetler, ligde şu ana kadar çıktığı 37 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak toplam 73 puan toplamış ve averajla 3. sırada konumlanmıştır.Zirve Yarışı: Liderlik koltuğunda 80 puanla Erzurumspor FK otururken, 2. sırada ise Amedspor ile aynı puana (73) sahip olan ancak averaj farkıyla önde bulunan Esenler Erokspor yer alıyor.Rakibin Durumu: Ev sahibi Iğdır FK ise ligde oynadığı 37 maçta 49 puan toplayarak 14. sırada bulunuyor.Özetle, Süper Lig hayalleri kuran Amedspor'un Iğdır deplasmanından mutlak galibiyetle dönmesi ve aynı saatte başlayacak diğer maçların sonuçlarını beklemesi gerekiyor. Futbolun kalbi bugün saat 16.00'da atacak!
