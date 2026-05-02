Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: 11'ler

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
20:00
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
20:00
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-1
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
2-0
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
1-0
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
1-035'
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
1-134'
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
1-2
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
3-2
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
2-2
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
20:00
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
0-1
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
1-135'
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-1
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
2-0
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
1-2
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
2-1
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
3-0
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
2-0
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
1-1
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
1-3
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
2-1
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
3-1
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-4
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
19:45
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
2-0
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
0-06'
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
20:00
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
1-0
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
0-1
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
1-1
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
1-1
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
3-3
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
1-4
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
3-3
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
1-2
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
3-3
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
2-2
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
1-3
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
3-0
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
3-1
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
1-1
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
0-07'
02 Mayıs
Villarreal-Levante
5-1
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
0-2
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
0-04'
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
2-0
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
0-034'
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
3-0
02 Mayıs
PSG-Lorient
2-279'
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
20:00
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
2-2

Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

02 Mayıs 2026 18:56 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 19:01
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. 

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Özer Özden oturacak.

11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Levent, İsmail, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut Güneş, Yusuf, Shomurodov, Harit, Bertuğ.



Ligde 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 67 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilerek bitime 3 hafta kala zirvenin 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, ligde kalan 3 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

Fenerbahçe, kalan 3 lig maçında kayıp yaşamayarak sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK 

RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor.

Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Edson Alvarez,  maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından da ayrıca 3 maç ceza verilen kaleci Ederson'un yanı sıra sarı kart cezaları bulunan Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown da takımlarını yalnız bırakacak.

Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene ve bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio'nun durumu ise belirsiz.

KONGRE GÜNDEMİYLE KALAN MAÇLARINI YAPACAK

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yolların ayrılmasının yanı sıra başkan Sadettin Saran, daha önce açıkladığı olağanüstü seçimli genel kurul kararının tarihini duyurdu.

Başkan Saran, aday olmayacağı genel kurulun 6-7 Haziran'da yapılacağını belirtti. 

Fenerbahçe, ligde kalan 3 maçını kongre gündeminde oynayacak.

18 YAŞ ALTINA ÜCRETSİZ BİLET 

RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde kulüp, bilet uygulamasında değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertliler, 18 yaşın altındaki taraftarların mücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

36. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 36. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 35 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 4 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 55 golüne, turuncu-lacivertliler, 36 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR 

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 7'si lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 8 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı.

Bu maçlarda rakibini 7 kez mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bir maçtan da beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN 

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 17 kez Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 13 kez sahadan 3 puanla ayrılırken 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini 2 kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin 33 golüne Başakşehir 11 golle karşılık verdi.

BAŞAŞAKŞEHİR'İN KARNESİ

Ligde çıktığı 31 müsabakada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 51 puan ve averajla 5. sırada girdi. 

Göztepe ile lig beşinciliği için yarışan turuncu-lacivertli ekip, 5 haftadır mağlup olmuyor. Yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefleyen RAMS Başakşehir, bu süreçte hanesine 9 puan yazdırdı.

Başakşehir'de sarı kart cezasını tamamlayan Jerome Opoku ile Abbosbek Fayzullaev, karşılaşmada forma giyebilecek.

FENERBAHÇE KARŞISINDA SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçta 6 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı.

Başakşehir, sarı-lacivertli takım karşısında son galibiyetini 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında aldı. İstanbul temsilcisi, 5 Şubat 2022'de Kadıköy'de oynanan müsabakada Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.