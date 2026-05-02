Josef de Souza: '2-3 yıl içinde dönebilirim'

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
20:00
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
20:00
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-032'
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
1-032'
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
0-032'
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
19:00
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
19:00
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
17:30
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
17:30
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
17:30
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
20:00
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
16:30
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
0-131'
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
19:00
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-02'
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
1-02'
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
0-02'
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
0-01'
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
0-02'
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
0-02'
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
0-01'
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
0-02'
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
0-00'
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
0-01'
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-00'
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
19:45
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
17:30
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
19:30
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
20:00
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
16:00
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
16:00
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
16:00
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
16:00
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
16:00
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
16:00
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
16:30
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
16:30
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
16:30
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
16:30
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
16:30
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
17:00
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
17:00
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
17:00
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
19:30
02 Mayıs
Villarreal-Levante
15:00
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
17:15
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
19:30
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
16:00
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
19:00
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
16:00
02 Mayıs
PSG-Lorient
18:00
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
20:00
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
0-02'

Beşiktaş'ın eski Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Beşiktaş ve Sergen Yalçın hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 02 Mayıs 2026 12:31 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 13:18
Haber: AA
Beşiktaş'ın eski Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ı çok özlediğini söyledi.

Türkiye'de Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Başakşehir FK formalarını da giyen 37 yaşındaki eski orta saha oyuncusu, siyah-beyazlılarda birlikte çalıştığı teknik direktör Sergen Yalçın için övgü dolu sözler kullandı.

Josef de Souza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an ailesiyle vakit geçirdiğini belirterek, "Şu an çocuklarımla, ailemle vakit geçirmeye odaklanıyorum. Onlar da futbol oynuyorlar. Birkaç yıl sonra çocuklarımı Beşiktaş'a getireceğim. Şu an sadece hayatımın tadını çıkarıyorum." diye konuştu.

"SERGEN YALÇIN'I ÇOK ÖZLEDİM"

Josef de Souza, Beşiktaş'ta Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadığı teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

Sergen Yalçın'a kariyeri için iyi dileklerde bulunan Brezilyalı eski futbolcu, şunları kaydetti:

"Sergen Yalçın'ı çok özledim. O benim için bir baba gibi. Ben Beşiktaş'ta forma giyerken bana çok yardımcı oluyordu. Beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Daha iyi bir oyuncu olmama yardım etti. Ona en iyisini diliyorum. Beşiktaş ile Süper Lig'de 100. maçına çıktı. Umarım Beşiktaş ile bir 100 maça daha çıkar."

"2020-2021 SEZONUNDA KİMSE BİZE İNANMIYORDU"

Brezilyalı eski oyuncu, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla elde ettikleri 2020-2021 sezonu şampiyonluğunda kimsenin ligi zirvede bitireceklerine inanmadığını aktardı. 

Siyah-beyazlı takımın eski günlerini aradığını belirten Josef de Souza, "Biz ayrıldıktan sonra Beşiktaş eskisi gibi olamadı. Gelecek sezon daha iyi olmalarını umuyorum. Çünkü mutlu olmaya ihtiyaçları var. Önümüzdeki sezon umarım daha iyi oyuncuları transfer edebilirler. Süper Lig'de şampiyon da olabilirler, neden olmasın? Çünkü 2020-2021 sezonunda beni, Rachid Ghezzal'ı ve Vincent Aboubakar'ı getirdiler. Kimse bize inanmıyordu ama biz şampiyon olduk. Umarım gelecek sezon da Beşiktaş için aynısı olur." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMASINI İSTİYORUM"

Josef de Souza, siyah-beyazlı takımın Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmasını istediğini dile getirdi.

Milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili de konuşan Brezilyalı eski oyuncu, "Orkun çok iyi bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak benim için büyük bir onur olurdu. Ona en iyisini diliyorum." dedi.

Siyah-beyazlı taraftarların mutlu olmasını istediğini sözlerine ekleyen Josef de Souza, "Umarım kupada Konyaspor'a karşı olan maçlarını kazanırlar. Finale çıkıp kupayı kazanmalarını istiyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarının biraz mutlu olmaya ihtiyacı var. Bu yüzden taraftarlara en iyisini diliyorum." şeklinde konuştu.

Futbolculuk kariyerinden sonraki planlarıyla ilgili de bilgi veren Josef de Souza, "Haziran ayında Brezilya'da antrenör olmak için kursa başlayacağım. 2-3 yıl içinde antrenörlük yapmak için Türkiye'ye dönebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
