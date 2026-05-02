Josef de Souza: '2-3 yıl içinde dönebilirim'

Beşiktaş'ın eski Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ı çok özlediğini söyledi.
Türkiye'de Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Başakşehir FK formalarını da giyen 37 yaşındaki eski orta saha oyuncusu, siyah-beyazlılarda birlikte çalıştığı teknik direktör Sergen Yalçın için övgü dolu sözler kullandı.
Josef de Souza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an ailesiyle vakit geçirdiğini belirterek, "Şu an çocuklarımla, ailemle vakit geçirmeye odaklanıyorum. Onlar da futbol oynuyorlar. Birkaç yıl sonra çocuklarımı Beşiktaş'a getireceğim. Şu an sadece hayatımın tadını çıkarıyorum." diye konuştu.
"SERGEN YALÇIN'I ÇOK ÖZLEDİM"
Josef de Souza, Beşiktaş'ta Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadığı teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.
Sergen Yalçın'a kariyeri için iyi dileklerde bulunan Brezilyalı eski futbolcu, şunları kaydetti:
"Sergen Yalçın'ı çok özledim. O benim için bir baba gibi. Ben Beşiktaş'ta forma giyerken bana çok yardımcı oluyordu. Beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Daha iyi bir oyuncu olmama yardım etti. Ona en iyisini diliyorum. Beşiktaş ile Süper Lig'de 100. maçına çıktı. Umarım Beşiktaş ile bir 100 maça daha çıkar."
"2020-2021 SEZONUNDA KİMSE BİZE İNANMIYORDU"
Brezilyalı eski oyuncu, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla elde ettikleri 2020-2021 sezonu şampiyonluğunda kimsenin ligi zirvede bitireceklerine inanmadığını aktardı.
Siyah-beyazlı takımın eski günlerini aradığını belirten Josef de Souza, "Biz ayrıldıktan sonra Beşiktaş eskisi gibi olamadı. Gelecek sezon daha iyi olmalarını umuyorum. Çünkü mutlu olmaya ihtiyaçları var. Önümüzdeki sezon umarım daha iyi oyuncuları transfer edebilirler. Süper Lig'de şampiyon da olabilirler, neden olmasın? Çünkü 2020-2021 sezonunda beni, Rachid Ghezzal'ı ve Vincent Aboubakar'ı getirdiler. Kimse bize inanmıyordu ama biz şampiyon olduk. Umarım gelecek sezon da Beşiktaş için aynısı olur." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ'IN TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMASINI İSTİYORUM"
Josef de Souza, siyah-beyazlı takımın Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmasını istediğini dile getirdi.
Milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili de konuşan Brezilyalı eski oyuncu, "Orkun çok iyi bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak benim için büyük bir onur olurdu. Ona en iyisini diliyorum." dedi.
Siyah-beyazlı taraftarların mutlu olmasını istediğini sözlerine ekleyen Josef de Souza, "Umarım kupada Konyaspor'a karşı olan maçlarını kazanırlar. Finale çıkıp kupayı kazanmalarını istiyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarının biraz mutlu olmaya ihtiyacı var. Bu yüzden taraftarlara en iyisini diliyorum." şeklinde konuştu.
Futbolculuk kariyerinden sonraki planlarıyla ilgili de bilgi veren Josef de Souza, "Haziran ayında Brezilya'da antrenör olmak için kursa başlayacağım. 2-3 yıl içinde antrenörlük yapmak için Türkiye'ye dönebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|31
|23
|5
|3
|72
|23
|74
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|10
|2
|68
|33
|67
|3
|Trabzonspor
|31
|19
|8
|4
|58
|34
|65
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|31
|13
|12
|6
|39
|27
|51
|7
|Samsunspor
|31
|11
|12
|8
|39
|41
|45
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|31
|6
|15
|10
|37
|38
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|16
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|31
|5
|6
|20
|27
|53
|21